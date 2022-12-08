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Головне за ніч: окупанти обстріляли Харківщину, Путін планує затяжну війну

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: окупанти обстріляли Харківщину, Путін планує затяжну війну
Головні новини ночі 8 грудня
фото ілюстративне

Російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною

«Главком» зібрав головні новини ночі 8 грудня. Окупанти вдарили ракетами по населеному пункту Печеніги у Харківській області, а Інститут вивчення війни вважає, що російський диктатор Путін створює умови для затяжної війни з Україною.

Обстріл Харківщини

Головне за ніч: окупанти обстріляли Харківщину, Путін планує затяжну війну фото 1

Російські загарбники вдарили з С-300 по населеному пункту Печеніги у Харківській області.

За попередніми даними, обійшлося без поранених чи загиблих.

«Дві ракети, попередньо С-300, збили наші сили протиповітряної оборони. Одна впала на околицях селища, друга – майже в центрі. Слава Богу, постраждалих немає», – сказав Гусаров.

Будівлі навколо падінь ракет пошкоджені уламками.

Путін планує затяжну війну

Головне за ніч: окупанти обстріляли Харківщину, Путін планує затяжну війну фото 2

Російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики вважають, що Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як російські сили не змогли забезпечити та утримати свої основні цілі.

«Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями про припинення вогню або переговори. Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб переслідувати свої цілі, не досягаючи їх у повному обсязі», – вважають експерти.

Звинувачення Деркача у відмиванні грошей

Головне за ніч: окупанти обстріляли Харківщину, Путін планує затяжну війну фото 3

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових злочинів.

7 грудня у федеральному суді Брукліна оприлюднили обвинувальний висновок, в якому йдеться, що з 2013 року Деркач використав зарубіжні рахунки в Латвії та Швейцарії, що належать компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах, для купівлі та обслуговування двох кондомініумів у Беверлі-Хіллз. 

Також за інформацією прокурора, Деркач нібито придбав нерухомість в обхід санкцій, введених проти нього Мінфіном США за спроби вплинути на президентські вибори у Штатах у 2020 році на користь російських спецслужб.

У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.

Зеленського визнано найвпливовішою людиною Європи

Головне за ніч: окупанти обстріляли Харківщину, Путін планує затяжну війну фото 4

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, який оприлюднило видання Politico.

Зеленського видання назвало людиною, якій Європа не лише довіряє, але й захоплюється та наслідує – на відміну від попередніх президентів України.

«Лише подивіться, як європейські лідери біжать до Києва, щоб сфотографуватися з 44-річним хлопцем у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики прагнуть бути поміченими поруч із ним», – йдеться у присвяченій українському президентові статті.

На думку авторів рейтингу, Зеленський переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною – ідея, в яку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому.

Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo

Головне за ніч: окупанти обстріляли Харківщину, Путін планує затяжну війну фото 5

Протягом останнього тижня Україна отримала від Німеччини ще 20 бронеавтомобілів Dingo. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Загальна кількість переданих Україні німецьких бронеавтомобілів Dingo cтановить 50. Також Німеччина передала Україні 12 тягачів M1079 Oshkosh.

Разом з тим німецький уряд анонсував передання 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 міліметрів, 80 пікапів, 90 протидронних датчиків та засобів перешкод, два ангарні намети й сім вантажних автомобілів 8х6.

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Теги: диктатор Європа нерухомість Німеччина окупанти переговори путін рейтинг Україна

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