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Меркель розповіла, чим закінчиться війна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
Меркель виключає свою участь у врегулюванні питання
фото: delfi.lt

Меркель: «Війни закінчуються за столом переговорів»

Війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів. Про це заявила колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю Zeit.

Однак, ексканцлерка зауважила, що не може передбачити, яким саме буде результат війни. «Одного дня вона завершиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів», – сказала вона.

При цьому Меркель виключає свою участь у врегулюванні питання. До того ж, колишня канцлерка не відповіла, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори.

«Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями один з одним», – додала вона.

Нагадаємо, незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента.

Раніше Меркель застерегла від ігнорування погроз РФ у контексті війни в Україні та заявила, що міцний мир у Європі можливий лише за участю Росії. Також Меркель заявила, що світ має серйозно сприймати ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна. На її думку, таке ставлення є проявом не слабкості, а політичної мудрості. 

Теги: переговори Ангела Меркель війна росія

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