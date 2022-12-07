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Зеленський розповів, скільки населених пунктів вже звільнили ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський розповів, скільки населених пунктів вже звільнили ЗСУ
Зеленський назвав кількість населених пунктів, які звільнили від початку вторгнення РФ
фото: Офіс президента

Президент пояснив, що Україна не має права полишити жодну людину в російській окупації

Від російської окупації українські військові вже звільнили 1888 населених пунктів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський піл час звернення до Фонду прав людини Роберта Ф. Кеннеді.

«24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари», – заявив Зеленський.

За словами гаранта, 1888 населених пунктів ЗСУ вже вдалося звільнити від окупації. Проте ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються під контролем Росії.

«Це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані», – додав президент.

Зеленський пояснив, що Україна не має права полишити жодну людину в російській окупації. Також не можна залишати українців в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Проте глава держава запевняє, що Україна зможе їх звільнити і в цьому полягає наша надія.

Нагадаємо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.

Теги: війна військові держава президент росія Україна

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