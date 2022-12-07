Зеленський розповів, скільки населених пунктів вже звільнили ЗСУ

Зеленський назвав кількість населених пунктів, які звільнили від початку вторгнення РФ

Президент пояснив, що Україна не має права полишити жодну людину в російській окупації

Від російської окупації українські військові вже звільнили 1888 населених пунктів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський піл час звернення до Фонду прав людини Роберта Ф. Кеннеді.

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«24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари», – заявив Зеленський.

За словами гаранта, 1888 населених пунктів ЗСУ вже вдалося звільнити від окупації. Проте ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються під контролем Росії.

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«Це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані», – додав президент.

Зеленський пояснив, що Україна не має права полишити жодну людину в російській окупації. Також не можна залишати українців в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі, на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Проте глава держава запевняє, що Україна зможе їх звільнити і в цьому полягає наша надія.

Нагадаємо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.