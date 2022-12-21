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Головне за ніч: візит Зеленського до США та нові системи ППО для України

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: візит Зеленського до США та нові системи ППО для України
Головні новини ночі 21 грудня
фото із відкритих джерел

21 грудня президент України Володимир Зеленський прибуде із робочим візитом до Вашингтона

«Главком» зібрав головні новини ночі 21 грудня. Сьогодні президент України Володимир Зеленський з робочим візитом має прибути до Вашингтона, а  США та Франція обіцяють надати Україні системи ППО.

Візит Зеленського до США

Головне за ніч: візит Зеленського до США та нові системи ППО для України фото 1

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибуде із робочим візитом до Вашингтона. Про це повідомили американські ЗМІ.

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом. Візит Президента України до США готувався у суворій таємності, і плани можуть змінюватися.

Наразі офіційного підтвердження візиту Зеленського у США немає. Офіс президента інформацію не коментує. Проте якщо інформація підтвердиться – це буде перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

ППО для України

Головне за ніч: візит Зеленського до США та нові системи ППО для України фото 2

США виділять Україні військову допомогу на суму $1,8 млрд у рамках великого пакета, який вперше включатиме системи ППО Patriot

Невідомо, коли саме Patriot прибуде на лінію фронту в Україні, оскільки американські військові повинні спочатку навчити ЗСУ користуватися високотехнологічною системою. Як передбачається, навчання триватиме кілька тижнів.

Разом з тим президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні системи протиповітряної оборони та самохідні артилерійські установки Caesar на початку 2023 року. 

Обстріл Курахового

Головне за ніч: візит Зеленського до США та нові системи ППО для України фото 3

У вівторок, 20 грудня 2022 року, російські загарбники завдали удару по центру Курахового Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто – такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового», – написав Кириленко.

Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. 

Коли у киян буде світло

Головне за ніч: візит Зеленського до США та нові системи ППО для України фото 4

Стан енергетичної системи у Києві практично не змінився за останню добу: потужність лише на половину покриває потреби міста, і про повернення до графіків наразі не йдеться. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«На жаль, стан системи в Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів. На наближення до графіка поки не розраховуємо. За фактом зараз маємо потужність на 50% меншу за необхідну. Але світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто переважно з водою та опаленням», – зазначив Коваленко.

Водночас, наголосив він, світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, а місто здебільшого забезпечено водою та опаленням.

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Теги: обстріл військові Володимир Зеленський навчання президент місто Павло Кириленко Офіс президента 24 лютого системи ППО Франція

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