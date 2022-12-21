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Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо на цей час

Альона Боженко
glavcom.ua
Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо на цей час
Володимир Зеленський сьогодні може зустрітися із Джо Байденом у США
фото ілюстративне

Американські ЗМІ активно анонсують візит Зеленського до Вашингтона

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибуде із робочим візитом до Вашингтона. Про це повідомили американські ЗМІ.

За попередньою інформацією, Зеленський вже вилетів до США.

«Зеленський вже на шляху до Вашингтона», – повідомляє CNN.

ЗМІ зауважують, що ймовірно Зеленський вилетів до Вашингтона на американському військовому літаку з бази Рамштайн в Німеччині.

Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо на цей час фото 1

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Також за інформацією Axios, спікерка Палати представників Ненсі Пелосів у своєму листі попросила всіх членів Конгресу бути фізично присутніми на сесії, що пройде в середу ввечері. За її словами, це засідання матиме особливий «фокус на демократії».

«Ми завершуємо дуже особливу сесію 117-го Конгресу ухваленням законодавства, яке забезпечує прогрес для американського народу, а також підтримку нашої демократії. Будь ласка, будьте присутні на дуже особливому фокусі на демократії в середу ввечері», – написала вона, не розкриваючи деталей.

Разом з тим, як зазначає, зокрема, New York Times із посиланням на власні джерела, очікується, що Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні, після цього Зеленський виступить перед Конгресом.

За даними видання, візит Президента України до США готувався у суворій таємності, і плани можуть змінюватися.

Наразі офіційного підтвердження візиту Зеленського у США немає. Офіс президента інформацію не коментує. Проте якщо інформація підтвердиться – це буде перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, президент Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою у Бахмуті Донецької області. Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента Ненсі Пелосі 24 лютого США Вашингтон Джозеф Байден

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