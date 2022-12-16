Білий дім пообіцяв Києву додаткові системи ППО – The Guardian

Наступний безпековий пакет допомоги для України незабаром буде оголошений

Сполучені Штати Америки мають намір відправити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони. Про це пише The Guardian.

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У п’ятницю, 16 грудня, Білий дім заявив, що наступний безпековий пакет допомоги для України незабаром буде оголошений. Крім того, очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони для країни.

«Гадаю, можна очікувати у цьому пакеті додаткові можливості протиповітряної оборони», – підкреслив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Нагадаємо, Сенат США ухвалив рекордний оборонний бюджет США. Законопроєкт містить статті з військовою допомогою іншим країнам. Зокрема, $800 млн призначені Україні. Ця сума розглядається окремо від інших багатомільярдних законодавчих актів, які Конгрес США ухвалював після масштабного вторгнення РФ в Україну. Також Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ.