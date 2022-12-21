Окупанти завдали удару по центру Курахового. Є поранені (фото)

Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина

У вівторок, 20 грудня 2022 року, російські загарбники завдали удару по центру Курахового Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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«Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто – такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового», – написав Кириленко.

Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Кириленко також зауважив, що це не перший обстріл Курахового за сьогодні.

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«Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфраструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла», – підкреслив Кириленко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року. Окупанти можуть сподіватися розпочати наступ у західній частині Донецької області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледар-Павлівка.