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Окупанти завдали удару по центру Курахового. Є поранені (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти завдали удару по центру Курахового. Є поранені (фото)
Війська РФ завдали удару по центру Курахового на Донеччині
фото: Павло Кириленко

Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина

У вівторок, 20 грудня 2022 року, російські загарбники завдали удару по центру Курахового Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто – такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового», – написав Кириленко.

Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Кириленко також зауважив, що це не перший обстріл Курахового за сьогодні. 

«Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфраструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла», – підкреслив Кириленко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року. Окупанти можуть сподіватися розпочати наступ у західній частині Донецької області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледар-Павлівка. 

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Теги: окупанти обстріл Павло Кириленко поранення наступ

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