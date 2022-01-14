Іноземні посли виконали українською «Щедрик» (відео)

«Я щаслива, що змогла вивчити слова цієї пісні, та буду періодично її наспівувати, щоб ніколи не забути», – поділилася своїми враженнями дружина посла Польщі

Сьогодні український «Щедрик» можна почути в усіх куточках світу

Сьогодні на території Міністерства закордонних справ України зібралися посли іноземних країн, аби виконати відомий у всьому світі «Щедрик», який є символом різдвяних свят. Акція приурочена до Старого нового року, або ж свята Василя, напередодні якого зазвичай щедрують, повідомляє Аrmyinform.

У світі український «Щедрик» знають під назвою Carol of the bells. Цей твір для хору створив український композитор Микола Леонтович на початку ХХ століття. Знаним у всьому світі він став після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи та США. Сьогодні український «Щедрик» можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською та навіть японською мовами.

Серед учасників заходу була Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, Ганна Крисюк, президентка Міжнародного жіночого клубу Business Woman Club, Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Т. Шевченка, посли Куби та Словаччини в Україні, а також інші.

«Мені дуже подобається «Щедрик». Я щаслива, що змогла вивчити слова цієї пісні, та буду періодично її наспівувати, щоб ніколи не забути. Це залишиться назавжди зі мною, навіть коли я покину Україну, – поділилася своїми враженнями дружина надзвичайного і повноважного посла Польщі в Україні Моніка Ціхоцька.

Також у заході взяли участь представники Народної хорової капели «Дніпро» та кафедри фольклористики КНУ, які подарували гостям заходу декілька композицій у власному виконанні.

Нагадаємо, МЗС України запускає виставку, присвячену мелодії «Щедрик».

Раніше «Щедрик» у виконанні оркестру Нацгвардії замилував мережу.

До слова, Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу.