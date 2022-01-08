Соратник Авакова похвалився кутею з креветок (фото)
Шкіряк бажає українцям веселих свят
Колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк нині подорожує Іспанією. Соратник колишнього очільника МВС зараз відпочиває у Мадриді та публікує світлини з іспанської столиці.
Так, зокрема, у різдвяний вечір Шкіряк запостив фото з кав’ярні та великим блюдом паельї (традиційна іспанська страва, зазвичай з рису та морепродуктів – ред.). «Іспанська кутя», – пожартував ексрадник Авакова та побажав усім buon appetito (смачного іспанською – ред.) та веселих свят.
Зазначимо що Арсен Аваков проводить новорічні канікули в Італії. Днями Аваков показав дивні розваги в італійському лісі.
Раніше Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії.
Тим часом Українці на свята викидають продуктів на величезну суму. Експерти порахували, що забагато зайвого люди купують на Новий рік та Різдво. На 30% більше, ніж потрібно для нормального споживання.
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