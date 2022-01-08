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    Соратник Авакова похвалився кутею з креветок (фото)

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    Зорян Шкіряк проводить різдвяні канікули у Мадриді&nbsp; - Соратник Авакова похвалився кутею з креветок (фото)
    Зорян Шкіряк проводить різдвяні канікули у Мадриді 
    фото: facebook.com/zoryan.zoryan

    Шкіряк бажає українцям веселих свят

    Колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк нині подорожує Іспанією. Соратник колишнього очільника МВС зараз відпочиває у Мадриді та публікує світлини з іспанської столиці.

    Так, зокрема, у різдвяний вечір Шкіряк запостив фото з кав’ярні та великим блюдом паельї (традиційна іспанська страва, зазвичай з рису та морепродуктів – ред.). «Іспанська кутя», – пожартував ексрадник Авакова та побажав усім buon appetito (смачного іспанською – ред.) та веселих свят.

    Зазначимо що Арсен Аваков проводить новорічні канікули в Італії. Днями Аваков показав дивні розваги в італійському лісі.

    Раніше Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії.

    Тим часом Українці на свята викидають продуктів на величезну суму. Експерти порахували, що забагато зайвого люди купують на Новий рік та Різдво. На 30% більше, ніж потрібно для нормального споживання.

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    Теги: вихідні МВС Арсен Аваков свята Іспанія канікули Різдвяні свята радник Зорян Шкіряк
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    Соратник Авакова похвалився кутею з креветок (фото)