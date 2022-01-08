Соратник Авакова похвалився кутею з креветок (фото)

Шкіряк бажає українцям веселих свят

Колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк нині подорожує Іспанією. Соратник колишнього очільника МВС зараз відпочиває у Мадриді та публікує світлини з іспанської столиці.

Так, зокрема, у різдвяний вечір Шкіряк запостив фото з кав’ярні та великим блюдом паельї (традиційна іспанська страва, зазвичай з рису та морепродуктів – ред.). «Іспанська кутя», – пожартував ексрадник Авакова та побажав усім buon appetito (смачного іспанською – ред.) та веселих свят.

Зазначимо що Арсен Аваков проводить новорічні канікули в Італії. Днями Аваков показав дивні розваги в італійському лісі.

Раніше Аваков влаштував фотосесію із м’якою іграшкою в Італії.

Тим часом Українці на свята викидають продуктів на величезну суму. Експерти порахували, що забагато зайвого люди купують на Новий рік та Різдво. На 30% більше, ніж потрібно для нормального споживання.

Читайте також:







