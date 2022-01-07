Світло і радість оновлення для вічності, мир і любов, які приніс Христос Господь у світ через своє Народження

Світло і радість оновлення для вічності, мир і любов, які приніс Христос Господь у світ через своє Народження

Сьогоднішнє свято нагадує, що Бог справді прийшов до нас

Всечесні отці, дорогі брати і сестри!

Христос народився!

Чому в свято Різдва Христового так радіє наше серце? Чому протягом століть християни склали тисячі пісень-колядок, які прославляють цю подію? Чому народ наш з давніх часів наповнив святі дні від Різдва Христового до Богоявлення численними традиціями, призначення яких – виявити християнську любов, гостинність, прославити Спасителя, ділитися радістю з усіма довкола? Мабуть жодне з церковних свят не відзначається саме в такий спосіб, як Різдво Сина Божого.

Причина для цього – відчуття і усвідомлення вірними особливого, унікального значення події, яку ми вшановуємо. Адже сталося те, що змінило не лише хід історії, але вплинуло на саму природу людську і на все творіння. Предвічний Син Божий, друга Особа Пресвятої Тройці, воплотився від Духа Святого і Марії Діви, ставши також і Сином Людським. У Божественній Особі відбулося таємниче єднання двох природ – божественної і людської, єднання Творця і творіння.

Гріх прабатьків наших, Адама і Єви, утворив глибоку прірву між Богом і людиною. Не в силах людини, навіть найбільш праведної, було змінити це. Тому мав з’явитися Божественний Посередник, Той, хто є одночасно і всемогутнім предвічним Богом, і приналежним до роду людського. Щоби через Свою Особу подолати гріховну прірву і відкрити всім людям шлях до відновлення і спасіння.

І такий Спаситель, Божий Помазаник, Месія, прийшов у світ. Він народився у Віфлеємі від Непорочної і Пречистої Діви Марії , як було про це заздалегідь звіщено у пророцтвах. Про виконання Божої волі та здійснення слів пророків ангели сповістили людей і все творіння прославило народжене Немовля. Земля відкрила Йому вертеп-печеру, небо – явило чудесну зірку, що спрямувала до Христа на поклоніння східних волхвів, ангели Божі стали першими вісниками радісної новини і прославили її співом, людство в особі Діви Марії послужило тайні Боговтілення і сини людські, пастухи та волхви, поспішили поклонитися Народженому Месії.

Ця радість, хоча і віддалена від нас історією на понад дві тисячі років, але долає цю відстань завдяки нашій вірі. І ми перетворюємо свої храми й домівки на місце, де вітаємо Сина Божого, Який прийшов у світ, уподібнюючи їх до Віфлеємського вертепу. Ми співаємо з радістю, прославляючи Сина Божого, і вістку про Христове Різдво ширимо, як ангели – вісники Істини. Для нас, як для волхвів, чудесна зірка вказує шлях, і чуючи про її явлення, ми поспішаємо, щоби знайти Спасителя світу, поклонитися Йому і послужити від наших талантів.

Святкування Різдва Христового нагадує всім нам про те, що Бог не залишився десь у недосяжних висотах, Творець не прихований у таємничій невідомості – Він справді прийшов до нас, Він воістину явив Себе, і Він залишається з нами по всі дні до кінця віку. Спаситель здійснив усе необхідне для того, щоби ми знайшли Його, щоби пізнали Його і осягнули вічне блаженство в Ньому і з Ним. Тому лише від нас залежить, яку відповідь на це ми, кожен з нас особисто, дамо. Чи поспішатимемо пізнати істину, чи упокоримо себе перед Сином Божим, чи навпаки, як Ірод, бажатимемо вигнати Його з нашого життя, щоби Він не викривав наших гріхів.

Тож святкуючи Різдво Христове і прославляючи Спасителя, пам’ятаймо, якою є внутрішня причина нашої радості. Пам’ятаймо і про велику відповідальність, яку ця подія покладає на кожного з нас.

Дорогі брати і сестри! Цим Посланням знову і знову сердечно вітаю всіх вас з Різдвом Христовим і громадянським Новоліттям. У ці святкові дні разом з вами підношу молитви за оборону нашого краю і всієї України від супротивників, за здоров'я і перемогу для наших воїнів, за тих, хто вимушений зустрічати свята у кремлівській неволі, щоби звільнилися вони від ув’язнення та окупації. Наші молитви також за подолання згубної пошесті, за вилікування хворих, за лікарів та медичних працівників.

Вітаю представників державної та місцевої влади, очільників об’єднаних територіальних громад, військовослужбовців та правоохоронців, ветеранів і волонтерів, всіх, хто служать на благо українського народу. Наші спільні сердечні вітання всім християнам, хто з вірою вшановує Різдво Сина Божого.

Світло і радість оновлення для вічності, мир і любов, які приніс Христос Господь у світ через своє Народження, нехай допомагають нам на шляху правди долати всі виклики, спокуси й перешкоди. Адже, як каже Писання, ніч панування гріха минула, а день спасіння наблизився, бо у Віфлеємі Давидовому

Христос народився – Славимо Його!

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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