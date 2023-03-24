Танки Dachs, кулемети для Leopard: Німеччина надала безпрецендентну допомогу (список)

Німеччина передала новий пакет допомоги для України, до якого увійшли три інженерні танки Dachs

Уряд Німеччини здійснив безпрецендентну допомогу Україні, передавши інженерні танки Dachs та кулемети для танків Leopard.

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Окрім цього, до нового пакету військової допомоги увійшли:

3 інженерних танки «ДАХ»

100 MG3 для «LEOPARD 2», «MARDER» і «DACHS»

90 датчиків для дронів

500 пістолетів «SFP9»

2 ангарні намети

23 500 снарядів калібру 155 мм

155-мм точні боєприпаси

Боєприпаси реактивної системи залпового вогню «MARS II»

8 навантажувачів

295 електрогенераторів

34 системи підтримки мобільних антен

34 протиповітряні танки «GEPARD», включаючи приблизно 6000 зенітних боєприпасів

122 одиниці прикордонної служби

6 броньованих мостоукладачів «BIBER»

120 000 аптечок першої допомоги

28 комерційних автомобілів «Zetros»

10 зимових маскувальних сіток

26 взаємозамінних зарядних систем 15т.

32 розширення пропускної здатності для електронних пристроїв для захисту від дронів

10 відкатних майданчиків

Ракета «IRIS-T SLM»

3 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої для розмінування

40 лазерних освітлювачів мішеней

12 тягачів та 4 напівпричепи

145 пікапів

8 мобільних та захищених засобів для розмінування

168 польових обігрівачів

20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах з ракетами

15 броньованих евакуаційних машин

12 Вагові зчленовані вантажівки «M1070 Oshkosh»

7 дистанційно керованих гусеничних машин для виконання завдань підтримки

35 вантажівок 8х8 зі змінними кузовами

26 розвідувальних дронів

36 автомобілів швидкої допомоги

36400 ковдр

12 великотоннажних зчленованих вантажівок

55 антидронових датчиків і глушилок

60 000 патронів до 40-мм гранатомета

50 транспортних засобів загального захисту «Dingo»

10 наземних дронів

14 000 спальних мішків

Запчастини для «Мі-24»

Запасні частини великокаліберного кулемета «М2»

17 важких і середніх мостових систем

5 реактивних систем залпового вогню «MARS II» з боєприпасами

14 «Panzerhaubitzen 2000» (спільний проект з Нідерландами)

ЗРК «Iris-T SLM»

200 наметів

116 000 холодних курток

80 000 термоштанів

240 000 зимових шапок

405 000 пайків на одну особу (EPa)

67 холодильників для медичного приладдя

РЛС виявлення артилерії «COBRA»

4000 пострілів бойових боєприпасів зенітних танків

54 бронетранспортери «M113» з озброєнням

53 000 боєприпасів проти ППО

3000 патронів «Panzerfaust 3»

14 900 протитанкових мін

500 зенітних ракет «STINGER»

22 000000 патронів до пістолетів

50 бункерних кулаків

100 кулеметів «MG3» з 500 запасними стволами та затворами

100 000 ручних гранат

5300 зарядів вибухівки

100 000 метрів детонаційного шнура та 100 000 детонаторів

350 000 детонаторів

10 протидронових гармат

100 автофорсунок

28 000 бойових касок

15 піддонів одягу

280 автотранспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)

6 піддонів з матеріалом для знешкодження вибухонебезпечних предметів

1200 лікарняних ліжок

18 піддонів медичного приладдя, 60 хірургічних світильників

захисний одяг, хірургічні маски

захисний одяг, хірургічні маски 600 окулярів

1 радіочастотна система

3000 польових телефонів з 5000 котушками польового шнура та обладнанням для перенесення

1 польовий госпіталь (спільний проект з Естонією)

353 Окуляри нічного бачення

12 електронних засобів боротьби з дронами

165 біноклів

Медичне приладдя (включаючи рюкзаки, аптечки)

38 лазерних далекомірів

Паливо дизель та бензин (поточна поставка)

10 т. AdBlue

500 штук пов’язок для зупинки кровотечі

Запчастини до «МіГ-29»

30 одиниць бронетехніки

7944 протитанкових пістолета «RGW 90 Matador»

6 пункт дезактивації вантажного автотранспорту «HEP» 70 включно з матеріалом для дезактивації

10 транспортних засобів «HMMWV» (8 наземних радіолокаційних носіїв, 2 станції перешкод/дронів)

7 глушилок

8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів

1 високочастотний прилад з обладнанням

Загальна вартість індивідуальних ліцензій на експорт озброєнь, виданих Федеральним урядом у період з 1 січня 2022 року по 20 березня 2023 року, становить 2 720 408 987 млрд. євро.

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Ця вартість ліцензії включає товари, перелічені вище, оскільки їх експорт підлягає ліцензії відповідно до законодавства про зовнішню торгівлю. Це не стосується всіх перерахованих вище товарів.

Щоб пришвидшити обробку певних поставок, Федеральний уряд також створив процедурні спрощення, наприклад, для захищених товарів.

Ці поставки також не входять до вартості ліцензії. Інформація про вартість використаних матеріалів із запасів Бундесверу також базується на поточних цінностях, які можуть бути значно нижчими від відповідних нових чи замінних цінностей.

Товари включаються до ліцензійної вартості незалежно від того, як фінансувалася їх закупівля та поставка.

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З міркувань безпеки федеральний уряд утримається від надання додаткових подробиць, доки не відбудеться передача.

Нагадаємо, раніше, Бундесвер ухвалив рішення про передачу Україні танків «Leopard 2».