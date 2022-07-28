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Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 12:10 glavcom.ua
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Польща незабаром передасть Україні «народний» «Байрактар»
фото з відкритих джерел

Зібрані у Польщі кошти буде витрачено на гуманітарні цілі

Турецька компанія Baykar передасть Україні безпілотник «Байрактар», на який зібрала кошти Польща, безкоштовно. Зібрані у Польщі кошти буде витрачено на гуманітарні цілі. Про це повідомив ініціатор збору коштів у Польщі, журналіст Славомір Сєраковський. 

Сєраковський опублікував лист від ради директорів компанії Baykar, у якому та висловила своє захоплення участю сотень тисяч поляків у зборі коштів.

«Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином», – йдеться у листі.

Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.

Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща фото 1

«Оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала, тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), то ці кошти будуть перераховані на рахунок фонду Збройних сил України у Національному банку України», – додав Сєраковський.

До кінця тижня, коли збір буде закрито.

Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів. Безпілотник Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці зібрали кошти, вже доправили в Україну.

Слідом за Литвою вирішили зібрати кошти на ударний безпілотник «Байрактар» для українських військових і у Польщі.

18 липня стало відомо, що норвежці планують зібрати 55 мільйонів крон, щоб придбати для української армії беспілотник «Байрактар».

Також на «Байрактар» для України збирає Канада.

Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. «Байрактар» часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.

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Теги: окупанти росія війна Україна Туреччина Польща

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