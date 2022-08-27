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Британія передає Україні підводні безпілотники

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія передає Україні підводні безпілотники
Протягом найближчих місяців десятки військовослужбовців ВМС України навчать користуватися безпілотниками
фото ілюстративне

Транспортний засіб призначений для використання на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін

Велика Британія передасть ЗСУ підводні безпілотники та навчає зараз український персонал використовувати їх для очищення берегової лінії від мін. Про це повідомляється на сайті уряду Сполученого Королівства.

«Для виявлення російських мін у водах біля її узбережжя в країну відправлять шість автономних мінно-пошукових машин. Три з них будуть надані зі складів Великої Британії, а ще три будуть придбані у промисловості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що легкий автономний транспортний засіб призначений для використання в мілководних прибережних умовах, ефективно працює на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін за допомогою набору датчиків.

Протягом найближчих місяців десятки військовослужбовців ВМС України навчать користуватися безпілотниками, причому перша група уже розпочала навчання. «Не можна дозволити цинічним спробам Росії викупити світові запаси продовольства. Це життєво важливе обладнання та підготовка допоможуть Україні зробити свої води безпечними, допомагаючи налагодити потік зерна до решти світу та підтримуючи Збройні Сили України, які прагнуть захистити своє узбережжя та порти», – заявив міністр оборони Бен Воллес.

Нагадаємо, Велика Британія в День Незалежності повідомила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на понад $63 млн доларів (£54 млн).

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Теги: війна міни Велика Британія військова техніка

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