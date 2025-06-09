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Як заброньованим працівникам оформити відпустку за кордон? Пояснення Мін'юсту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як заброньованим працівникам оформити відпустку за кордон? Пояснення Мін'юсту
У правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордон
фото: ДПСУ

Відпустка за кордоном для заброньованих працівників: коли це можливо та які документи потрібні

Під час дії воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено. Виняток становлять окремі категорії осіб, серед яких – заброньовані працівники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Хто може перетинати державний кордон?

Як заброньованим працівникам оформити відпустку за кордон? Пояснення Мін'юсту фото 1

У правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордон.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час, не підлягають призову на військову службу. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку. Попри це у правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки – чіткого нормативно-правового регулювання немає.

Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз’яснень Державної прикордонної служби України.

Водночас деякі державні службовці, наприклад, члени Кабміну, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у ст. 2-14 правил не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки.

Які документи потрібні?

Як заброньованим працівникам оформити відпустку за кордон? Пояснення Мін'юсту фото 2
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку «Резерв+» (повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи «Оберіг»);
  • витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);
  • інші документи для підтвердження мети поїздки.

Міністерство юстиції наголошує: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Нагадаємо, що деякі військовозобов'язані чоловіки, заброньовані роботодавцем від мобілізації, можуть виїжджати за кордон в окремих випадках. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Теги: Міністерство юстиції бронювання від мобілізації

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