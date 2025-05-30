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Кабмін збільшив обсяги бронювання від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кабмін збільшив обсяги бронювання від мобілізації
Уряд змінив порядок бронювання військовозобов'язаних
фото з відкритих джерел

Підприємства, які визначені критично важливими для забезпечення ЗСУ, можуть забронювати усіх працівників

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних, що збільшить обсяги бронювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Міністерство економіки наголошує, що зміни дають змогу бронювати 100% військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Також запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії – наразі не обовʼязкові критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої зарплати на підприємстві не менше за 20 тис. грн.

Також для таких підприємств скасували вимогу щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тис. грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 24 травня ухвалив зміни до порядку проведення призову, якими унормував надання відстрочки від мобілізації на один рік педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Уточнено, хто саме може претендувати на відстрочку, за яких умов і які документи для цього потрібно подавати.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що темпи мобілізації в Україні залишаються на стабільному рівні та відповідають планам Генерального штабу ЗСУ. Також президент України звернув увагу на тенденції в російській мобілізації, які можуть мати прямий зв’язок із заявами Заходу. За його словами, у середньому Росія мобілізує близько 50 тис. осіб щомісяця, хоча бувають періоди, коли ця цифра зменшується.

До слова,  у березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу росіян у віці від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня та має на меті поповнити армію РФ на 160 тис. осіб.

Як повідомлялося, після змін у правилах бронювання критично важливі підприємства отримали можливість забронювати більше фахівців. Так, до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві тепер зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації

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