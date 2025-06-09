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Чи законна націоналізація «Укртатнафти»? Верховний суд поставив крапку в питанні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чи законна націоналізація «Укртатнафти»? Верховний суд поставив крапку в питанні
Феміда підтвердила, що вилучення акцій «Укртатнафти» відбулося на законних підставах
фото з відкритих джерел

Мінʼюст стверджує, примусове відчуження акцій було необхідним кроком для захисту України

Верховний суд підтвердив законність примусового відчуження акцій нафтопереробної компанії «Укртатнафта» на користь держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Зазначається, що компанія Relix Services Ltd., яка оскаржувала це рішення, програла касаційну скаргу 5 червня 2025 року. Феміда підтвердила, що вилучення акцій «Укртатнафти» відбулося на законних підставах. Йдеться про рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положення спеціального закону про передання майна в умовах воєнного стану.

Відомство наголосило, що дана справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій. Станом на червень 2025 року в українських судах розглядається 15 подібних справ, і в усіх випадках суди відмовляють позивачам, підтверджуючи правомірність дій держави.

Мін'юст стверджує, що примусове відчуження корпоративних прав «Укртатнафти» стало необхідним кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, наглядова рада «Укрнафти» призначила тимчасовим виконувачем обов’язків директора компанії фінансового директора Юрія Ткачука. Юрія Проника було призначено виконувачем обов’язків голови правління «Укртатнафти», який приєднався до компанії у листопаді 2022 року, зайнявши посаду заступника з виробництва та капітального будівництва.

Раніше наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління. Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради 28 квітня. До фінального етапу відбору пройшли Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював «Укргазвидобування».

Як повідомлялося, «Укрнафта» виявила стороннє втручання у викидну лінію однієї зі свердловин на території Великобубнівського родовища нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз».

До слова, Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд м³ природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах. Причина: ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до скорочення власного видобутку палива.

Водночас, за офіційною оцінкою НАК «Нафтогаз України», обсяг потреби в імпорті становить 4,6 млрд м³. Макогон зазначив, що навіть у такому варіанті закупівля обійдеться державі до 3 млрд дол., тоді як наявного фінансування наразі вистачає лише на покриття приблизно 0,4 млрд м³.

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Теги: Укрнафта Міністерство юстиції Верховний Суд України

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