Обсяги бронювання від мобілізації збільшено, Україна пропустить виплату за держборгом. Головне за 30 травня

Україна не виплатить $665 млн за держборгом, пов'язаним з економічним зростанням

Кабмін збільшив обсяги бронювання від мобілізації, Україна пропустить виплату за ВВП-варантами, візит голови МЗС Туреччини до України. «Главком» склав добірку новин 30 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна пропустить виплату за ВВП-варантами

Міністерство фінансів України повідомило на Ірландській фондовій біржі, що за підрахунками на 30 квітня 2025 року, Україна повинна буде 2 червня 2025 року виплатити понад $665 млн за державними деривативами. Однак цього не станеться.

Відповідно до рішення уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації. ВВП-варанти – це особливий вид цінних паперів, пов'язаних із валовим внутрішнім продуктом (ВВП) країни, який випускає держава. Виплати за ними залежать від зростання ВВП. Якщо економіка країни зростає вище певного рівня, інвестори отримують додаткові виплати, а якщо зростання слабке або ВВП падає, то виплат не буде.

У серпні 2024 року з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт. Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави.

Кабмін збільшив обсяги бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних, що збільшить обсяги бронювання. Зміни дають змогу бронювати 100% військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Також запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії – наразі не обовʼязкові критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої зарплати на підприємстві не менше за 20 тис. грн.

Львів презентував оновлений проєкт меморіалу Героїв України

Львівська міська рада презентувала фінальний проєкт меморіального комплексу, над яким рік працювали архітектори разом із родинами полеглих, громадськістю та фахівцями. Про це повідомляє Главком з посиланням на міського голову міста Андрія Садового.

На вході до меморіалу будуть викарбувані слова загиблого поета та військовослужбовця Максима Кривцова: «Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім – імена». Комплекс складатиметься з кількох елементів: церемоніальної зони, простору поховань, стіни памʼяті з іменами та портретами загиблих і тих, кого не вдалося поховати.

Центральним монументом стане янгол, витесаний у камені. Він проявляється лише тоді, коли на нього падає світло.

Візит голови МЗС Туреччини до України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у Києві главу турецького МЗС Хакана Фідана, який цього тижня відвідав Москву. У Києві турецький дипломат поділився результатами переговорів у Росії. Міністри детально обговорили двосторонній та міжнародний порядок денний, мирний процес та потребу повного припинення вогню.

Глава МЗС Туреччини заявив, що його країна повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність України.

Ексзаступника глави Вищого госпсуду затримано після виходу з-під варти

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова. За словами джерел ЗМІ, Ємельянов домовився, щоб суддя Вищого антикорупційного суду повернув клопотання про продовження йому строку тримання під вартою до Печерського суду як таке, що не підсудне Вищому антикорупційному суду. При цьому суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик відразу відреагувала на клопотання та ухвалила відповідне рішення.

Водночас правоохоронці знову затримали Ємельянова одразу після того, як Печерський райсуд ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Його звинувачують в посяганні на економічну безпеку України в інтересах ворога.