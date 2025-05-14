Виплати для осіб старше 65 років: хто має право і як оформити допомогу

Повний перелік умов для отримання соціальної допомоги визначено Постановою КМУ № 261 від 2 квітня 2005 року

Людям, яким виповнилося 65 років, допомога надається довічно. Для осіб з інвалідністю виплати здійснюються на період встановлення інвалідності

Громадяни, які досягли 65-річного віку та не мають права на пенсію через недостатній страховий стаж, можуть претендувати на державну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Розмір виплат визначається з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Зазначається, що на соціальну допомогу мають право особи яким виповнилося 65 років та які не мають права на пенсію або мають встановлену інвалідність.

Також її можуть отримати громадяни, що не користуються жодними пенсійними чи соціальними виплатами, а також ті, хто належить до малозабезпечених верств населення.

Право на отримання цієї допомоги мають не лише громадяни України, які постійно проживають на її території, а й іноземці та особи без громадянства, які переїхали для постійного проживання. Також на виплати можуть розраховувати біженці, особи, які потребують додаткового захисту, а також громадяни Польщі, що перебувають на території України.

У 2025 році розмір допомоги становить

Сума виплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

100% – 2361 грн (для людей з інвалідністю I групи);

80% – 1888 грн (для людей з інвалідністю II групи);

60% – 1416 грн (для людей з інвалідністю III групи);

50% – 1180 грн (для священнослужителів);

30% – 708 грн (для тих, кому виповнилося 65 років).

«Якщо ви маєте право на цю підтримку, необхідно звернутися до підрозділів соціального захисту населення. Для оформлення допомоги слід підготувати низку документів: заява, паспорт, трудова книжка, картка платника податків, декларація про доходи та майновий стан із вказівкою інформації про склад сім’ї», – пишуть в Мін'юсті.

Повний перелік умов для отримання соціальної допомоги визначено Постановою КМУ № 261 від 2 квітня 2005 року.

Людям, яким виповнилося 65 років, допомога надається довічно. Для осіб з інвалідністю виплати здійснюються на період встановлення інвалідності.

Нагадаємо, з 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни у законодавстві щодо соціального страхування. Відтепер працівники зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.