Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація

Угорщина перенесла заплановані на 12 травня переговори з українською делегацією щодо прав національних меншин. Ця переговори мали стати початком регулярних зустрічей між країнами. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції України.

Раніше в Будапешті сторони домовилися про створення експертних груп, які мали розглянути 11 угорських рекомендацій.

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Нагадаємо, минулого року Будапешт висунув Україні 11 вимог, які мають бути виконані, щоб Угорщина підтримала її рух до Євросоюзу. Усі ці вимоги стосуються посилення прав національних меншин, зокрема угорців.

Зокрема Угорщина вимагає:

щоб школу вважали угорською навіть тоді, коли там є лише один клас з угорською мовою навчання;

скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською;

зміни виборчого законодавства і надання можливості угорцям мати своїх представників у Верховній Раді;

щоб держслужбовцям не обов’язково було знати українську мову, і дозволили користуватись угорською.

Раніше повідомлялося, що Угорщина вирішила видворити двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.