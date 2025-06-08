Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон, але є нюанс

Заброньовані чоловіки мають можливість перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку

Речник ДПСУ назвав умови, згідно з якими заброньований військовозобов’язаний може виїхати за кордон

Деякі військовозобов'язані чоловіки, заброньовані роботодавцем від мобілізації, можуть виїжджати за кордон в окремих випадках. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Демченко розповів, що заброньовані чоловіки мають можливість перетнути кордон на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку, проте не всі.

«У відпустку не можуть проїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, що затверджені Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження», – сказав він.

‼️Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон.



Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що заброньовані українці можуть виїжджати як у службове відрядження, так і у відпустку. Втім, для низки таких чоловіків все ж діють обмеження. pic.twitter.com/GOES5kmxbB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025

При цьому Демченко додав, що ті, хто на таких посадах не перебувають, можуть поїхати за кордон у відпустку. Проте в документах має бути зазначено, що та структура, за якою заброньований чоловік, надає людині можливість провести відпустку за кордоном.

Нагадаємо, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.