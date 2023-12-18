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ЗСУ отримали нові безпілотники, здатні бити вглиб Росії (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ отримали нові безпілотники, здатні бити вглиб Росії (фото)
AQ 400 Scythe – безпілотник великої дальності польоту
фото: Terminal Autonomy

БпЛА здатний нести 32 кг вибухівки

Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Про це повідомляє Defence Blog.

Компанія Terminal Autonomy оголосила про успішне завершення закупівель, спрямованих на сприяння бойовому розгортанню системи AQ 400 Scythe у Збройних силах України.

ЗСУ отримали нові безпілотники, здатні бити вглиб Росії (фото) фото 1
фото: Terminal Autonomy

AQ 400 Scythe – безпілотник великої дальності польоту (до 750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт.

Апарат здатен нести навантаження до 32 кг, яке може збільшитися до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту. Його особливості – швидка збірка, можливості масового виробництва й економічна ефективність, що робить його ключовим видом озброєнь у сучасній війні.

ЗСУ отримали нові безпілотники, здатні бити вглиб Росії (фото) фото 2
фото: Terminal Autonomy

Вартість безпілотника стартує від $15 тис.

Нагадаємо, в листопаді в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.

Як повідомлялося, українські фахівці створили дрон Backfire, який неможливо заглушити РЕБ.

Теги: безпілотник військові ЗСУ

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