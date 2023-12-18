ЗСУ отримали нові безпілотники, здатні бити вглиб Росії (фото)
БпЛА здатний нести 32 кг вибухівки
Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Про це повідомляє Defence Blog.
Компанія Terminal Autonomy оголосила про успішне завершення закупівель, спрямованих на сприяння бойовому розгортанню системи AQ 400 Scythe у Збройних силах України.
AQ 400 Scythe – безпілотник великої дальності польоту (до 750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт.
Апарат здатен нести навантаження до 32 кг, яке може збільшитися до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту. Його особливості – швидка збірка, можливості масового виробництва й економічна ефективність, що робить його ключовим видом озброєнь у сучасній війні.
Вартість безпілотника стартує від $15 тис.
Нагадаємо, в листопаді в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.
Як повідомлялося, українські фахівці створили дрон Backfire, який неможливо заглушити РЕБ.
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