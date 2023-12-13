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Генеральна Асамблея ООН проголосувала за негайне припинення вогню в Газі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Генеральна Асамблея ООН проголосувала за негайне припинення вогню в Газі
10 країн проголосували проти, а 23 утрималися
фото: UN News/X

Ізраїль разом із США проголосували проти резолюції

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосувала за вимогу негайного гуманітарного припинення вогню в Газі на докір Сполученим Штатам, які неодноразово блокували заклики до припинення вогню в Раді Безпеки ООН. Про це пише CNN.

Більшість із 153 країн проголосували за резолюцію про припинення вогню на екстреній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї у вівторок. 10 проголосували проти, а 23 утрималися.

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за негайне припинення вогню в Газі фото 1
фото: UN News/X

Коротка резолюція закликає до припинення вогню, дотримання всіма сторонами міжнародного права, надання гуманітарного доступу до заручників, а також їх «негайного та безумовного» звільнення. Зокрема, вона містить більш жорсткі формулювання, ніж жовтневе голосування в асамблеї, яке закликало до «тривалого гуманітарного перемир’я».

Голосування, яке посол Палестини в ООН Ріяд Мансур назвав «історичним», відбувається в той час, коли війна між Ізраїлем і ХАМАС йде вже третій місяць, а медики та групи допомоги б’ють на сполох щодо гуманітарної ситуації в Газі. Понад 18 тис. людей були вбиті в анклаві з початку бойових дій, повідомило в понеділок Міністерство охорони здоров'я, яке контролює ХАМАС.

За даними ізраїльської влади, країна не припинить свою військову кампанію, доки не знищить палестинське угруповання ХАМАС, яке контролює Газу, після його нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Напередодні голосування у вівторок посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан назвав резолюцію ганебною спробою зв’язати Ізраїлю руки, попередивши, що продовження операції Ізраїлю в Газі є єдиним способом звільнення заручників.

Ізраїль відхилив попередні заклики до припинення вогню, хоча погодився на семиденне перемир'я для звільнення заручників, утримуваних у Газі.

Ізраїль разом із США, Папуа-Новою Гвінеєю, Парагваєм, Австрією, Чехією, Гватемалою, Ліберією, Мікронезією та Науру проголосували проти резолюції.

Хоча голосування на Генеральній Асамблеї є політично значущим і вважається таким, що має моральну вагу, воно не має обов’язкової сили, на відміну від резолюції Ради Безпеки. 

Нагадаємо, Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС. 

Раніше повідомлялося, що Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази.

Теги: Сектор Гази ХАМАС війна Ізраїль

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