Зеленський розповів про новий план мобілізації

Військове керівництво пропонує мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей

Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

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Президент зазначив, що для такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.

«Мобілізаційні закони повинні надати відповіді мені і суспільству передусім. Тому вони почали працювали над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації, а це питання номер один», – наголосив президент.

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На переконання президента, говорити про додаткові мобілізаційні сили можна лише враховуючи демобілізаційні процеси.

Також глава держави зауважив, що мобілізація буде коштувати Україні додаткових 500 млрд гривень.

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Нагадаємо, що попередня велика пресконференція Зеленського відбулася 6 червня 2023 року, у День журналіста. Вона пройшла в Маріїнському палаці і тривала півтори години. Участь у ній взяли 18 українських ЗМІ.

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Ще одну пресконференцію український лідер давав 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення Росії. У ній узяли участь приблизно 170 видань, зокрема й іноземних.