Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів про новий план мобілізації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський розповів про новий план мобілізації
Володимир Зеленський дає велику пресконференцію
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Військове керівництво пропонує мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей

Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції. 

Президент зазначив, що для такого рішення потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації. 

«Мобілізаційні закони повинні надати відповіді мені і суспільству передусім. Тому вони почали працювали над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації, а це питання номер один», – наголосив президент.

На переконання президента, говорити про додаткові мобілізаційні сили можна лише враховуючи демобілізаційні процеси.

Також глава держави зауважив, що мобілізація буде коштувати Україні додаткових 500 млрд гривень.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, що попередня велика пресконференція Зеленського відбулася 6 червня 2023 року, у День журналіста. Вона пройшла в Маріїнському палаці і тривала півтори години. Участь у ній взяли 18 українських ЗМІ.

Ще одну пресконференцію український лідер давав 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення Росії. У ній узяли участь приблизно 170 видань, зокрема й іноземних. 

Читайте також:

Еволюція українських президентів. Чому «заморожена» війна – пройдений сценарій
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше

Теги: мобілізація Володимир Зеленський президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Що буде з Україною, якщо президентом США стане Трамп? Прогноз Зеленського
Що буде з Україною, якщо президентом США стане Трамп? Прогноз Зеленського
Зеленський відповів, чи розпустить свою команду після низки скандалів
Зеленський відповів, чи розпустить свою команду після низки скандалів
Президент прокоментував, скільки ще Україні допомагатимуть партнери
Президент прокоментував, скільки ще Україні допомагатимуть партнери
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото)
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото)
Зеленський розповів про новий план мобілізації
Зеленський розповів про новий план мобілізації
Підсумкова пресконференція президента Зеленського (трансляція)
Підсумкова пресконференція президента Зеленського (трансляція)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
11K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
11K
Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари
11K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
9506
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
9237
РФ формує чотири нові полки авіації. ISW оцінив загрозу

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua