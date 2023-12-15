Хто «пасеться» у столичних парках? Список компаній, які освоїли третину мільярда під час війни

«Главком» публікує список усіх підрядників, які протягом 2022-2023 років ремонтували та озеленювали столичні парки

«Поки наші війська мужньо захищають українську землю від навали окупантів, цивільні українці та Українська держава почали працювати в режимі «все для фронту – все для перемоги». Цій цитаті, автором якої є прем’єр-міністр Денис Шмигаль, майже два роки. І вона за своїм змістом дуже часто не корелюється з реальним станом речей у тилу. Цього разу мова про ситуацію, яка склалася довкола комунального підприємства «Київзеленбуд».

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Як свідчить інформація, отримана «Главкомом», протягом воєнних 2022-2023 років на фінансування робіт, пов’язаних із озелененням та ремонтом у парках та скверах Києва, підприємство отримало третину мільярда. Приблизно стільки ж бюджетних коштів комунальники мають намір витратити і у 2024 році.

Крім цього, «Главкому» вдалося витягнути повний перелік підрядних організацій, задіяних в озелененні столиці, яка водночас чи нещоденного оговтується від ворожих ракетних ударів. Всього таких компаній 28. Фактично кожна третя з них вже фігурує у кримінальних провадженнях.

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Кого ж годує «Київзеленбуд» навіть під час війни?

Протягом воєнних 2022-2023 років на фінансування робіт, пов’язаних із озелененням та ремонтом у парках та скверах Києва, виділено 327 млн грн

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Дев’ять «друзів» «Київзеленбуду», якими цікавляться правоохоронці

Найбільш близькою, навіть «рідною», до комунального підприємства можна вважати чернівецьку ТОВ «Євротехнології Груп». Ця фірма до великої війни мала київську прописку. А її колишній співзасновник і директор Тарас Бойправ працює… начальником управління з капітальних вкладень «Київзеленбуду». Щоправда, колишні колеги Бойправа тепер намагаються відгородитися від нього, запевняючи, чоловік «звільнився і забув до нас дорогу».

Але, ймовірно, ці заяві перебільшення. Бо як іще можна пояснити замовлення, які перепадають від столиці ТОВ «Євротехнології Груп» під час великої війни? До прикладу, лише торік «буковинська» фірма освоїла 22 млн грн на ремонті та благоустрою парку, що на Дніпровській набережній (у районі затоки Берковщина) Дарницького району столиці. Бюджетні гроші тратилися на облаштування покриття на дитячих майданчиках, облаштування майданчика з казковими героями, встановлення лавок, урн, лежаків, велопарковок, висадку кущів та дерев. І обов’язковий атрибут практично більшості таких ремонтів столичних парків і скверів – викладання бруківки. Додамо, що нині ТОВ «Євротехнології Груп» вже записано на киянина Романа Говоруна.

А ось зі згаданим Тарасом Бойправом перед повномасштабною війною сталася халепа. Слідство не назвало прізвища, але вказало посаду фігуранта скандального розслідування, і вона повністю збігається з тією, яку обіймає Тарас Бойправ – заступник начальника управління з капітальних вкладень «Київзеленбуду». Отож, працівники Державного бюро розслідувань задокументували масштабну схему розкрадання коштів на ремонті парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою столиці. Зокрема, під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1,55 млн грн і $4,3 тис. було затримано заступника начальника управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» та посередника.

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Крім того, за даними судового реєстру, «Євротехнології Груп», до якого раніше мав стосунок Бойправ, є фігурантом кримінальних проваджень, відкритих вже під час війни. Зокрема, з березня 2023 року поліція досліджує розтрату бюджетних коштів посадовцями «Київзеленбуду» під час укладання договорів із ТОВ «Євротехнології Груп», TOB «ІС БУД» і ТОВ «Будівельна компанія «Атера Девелопмент». Також у серпні 2023 року територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві через суд отримало доступ до тендерної документації «Київзеленбуду» і ТОВ «Євротехнології Груп». Виїмка документів пройшла у рамках кримінального провадження за фактом привласнення або розтрата чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах (ч.5 статті 191 Кримінального кодексу).

У контексті зв’язків «Євротехнології Груп» з названим посадовцем «Київзеленбуду» варто згадати й ще одну фірму – київське ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро «Про-Проект». Фірма також отримує підряди від комунальників на авторський нагляд за будівельно-монтажними роботами у парках. Власницею компанії є Ольга Говорун, яка у фірмі «Укрземтехніка» вказана співвласницею разом із… матір’ю «зеленбудівця» Бойправа Надією Олексіївною. До речі, директором «Укрземтехніки» є Роман Говорун, кінцевий бенефіціар ТОВ «Євротехнології Груп».

Отже, коло замкнулося.

І ще пікантна деталь: до кінця жовтня 2023 року фірми «Євротехнології Груп» та «Укрземтехніка» сиділи на одному мобільному номері (+380674674726).

Кропивницька ТОВ «Ремдострой плюс», яка «пасеться» у парках та скверах столиці, теж має кримінальний шлейф. Поліція закидає їй ухилення від сплати податків на суму понад 5 млн грн. Що стосується виконаних робіт на замовлення «Київзеленбуду», то, за відомостями системи ProZorro, у 2022-2023 роках ТОВ «Ремдострой плюс» працювало на двох об’єктах: виконувало капітальний ремонт скверу на вул. Симиренка, 13/1 у Святошинському районі (освоєно 682,5 тис. грн) і роботи з озеленення на розподільчій смузі Великої Кільцевої дороги (на ділянці від вул. Жмеринської до проспекту Леся Курбаса (перша черга) в Святошинському районі) – 1,45 млн грн.

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ТОВ «Діотрікс Будметс» (стара назва ТОВ «БК Буд Альянс») здійснює ремонтні роботи у парку «Орлятко» Солом’янського району вартістю 15,56 млн грн і капремонт скверу на вул. Іскрівській, 18 у Солом’янському районі – 7,57 млн грн.

Як і попередні підрядники «Київзеленбуду», ТОВ «Діотрікс Будметс» також є фігурантом кримінального провадження. Мова про «схематози» довкола капітального ремонту, реконструкції, будівництва та утримання зелених насаджень столиці. Організаторами незаконних оборудок у Нацполіції називають генерального директора «Київзеленбуду» та його заступника з питань капітальних вкладень, які залучили до своєї діяльності ще двох осіб, чиї посади та прізвища в судових ухвалах не уточнюються. Усього, за інформацією слідства, привласнювати бюджетні кошти цим фігурантам «допомагали» сім компаній-підрядників, серед яких і ТОВ «Діотрікс Будметс».

За даними аналітичної системи Youcontrol, до квітня 2023 року київським ТОВ «БК Буд Альянс» володіли Ахмедов Руфат Шахін-Огли і киянин Ігор Мельничук. Далі компанія змінила власника – ним став громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев. Також фірма змінила прописку – зі столиці на Дніпро і почала по-новому називатися ТОВ «Діотрікс Будметс».

Київське ТОВ «Буд-Компліт» під час війни виконує низку робіт у столичних парках та скверах. Між іншим, «Київзеленбуд» цю фірму, як і «Діотрікс Будметс», задіяв на ремонтних роботах в парку «Орлятко». Суми підрядів цієї фірми – 26 млн грн.

Небайдужі громадяни відреагували на такі ремонти у парку «Орлятко». Зокрема, вонии залишили у системі ProZorro такі відгуки для Держаудитслужби: «Така закупівля – це зловживання чиновників місцевої влади, з мовчазної згоди яких та під їх же прикриттям виділяються бюджетні кошти на такі проєкти в стилі «мирного життя»; «Зупинити закупівлю як недоцільну, завищена ціна»; «Завищена ціна на закупівлю некритичної потреби, невідповідність предмету договору, недоцільні необґрунтовані витрати у військовий час, що загрожує національній безпеці».

Окремо привертають увагу авральні робити ТОВ «Буд-Компліт» у парку «Нивки». Посеред пізньої осені підрядник, зарившись у багнюку, освоює 6,17 млн грн на ремонті залізобетонних сходів, зливної системи та підпірної стінки.

Такий вигляд сходи у парку «Нивки» мали до реконструкції, яка розпочалася фото: glavcom.ua

Але «зеленбудівці» на цьому не зупиняються: на початку грудня комунальне підприємство оголосило про виділення додаткових 8,94 млн грн на парк «Нивки». За задумом замовника, гроші необхідно встигнути використати до кінця року.

Як свідчать відомості аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Буд-Компліт» належить киянці Оксані Пархомчук. Розмір статутного капіталу підприємства – 10 тис. грн. За даними ЗМІ, влітку 2022 року ДБР отримало доступ до договорів «Київзеленбуду» із «Буд-Компліт» та іншими фірмами щодо парків і скверів. Слідство вважає, що в 2021-2022 роках начальник відділу супроводження проєктів управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» умисно в змові з якимись іншими службовими особами «Київзеленбуду», які проводили тендери, контролювали виконання договорів і приймали й оплачували роботи, одержав неправомірну вигоду від «Буд-Компліт» 300 тис грн.

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У 2022-2023 роках до проєктних робіт «Київзеленбуд» також залучав столичне ТОВ «Ріальто», яким володіють Сергій Приймаченко і Микола Яровий. При цьому у судовому реєстрі є згадка і про цю компанію і теж у негативному світлі. Зокрема, в ухвалі Дніпровського райсуду Києва від 4 квітня 2019 року сказано, що службові особи ТОВ «Княжна Либідь» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Ріальто» заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету через невиконання робіт по об`єкту влаштування поливно-зрошувальної мережі в парку Русанівський набережній.

Інший фігурант кримінальних проваджень, з яким співпрацює «Київзеленбуд», – ТОВ «Ред Буд» (Київ). Всього за час війни компанія виконала робіт на близько 10 млн грн. За даними судового реєстру, Нацполіція розслідує злочин, в якому ТОВ «Ред Буд» інкримінується привласнення бюджетних коштів на ремонті благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі.

Влада ділиться фотознімками з відновленого київського парку «Кіото» (на верхньому фото – стан парку до ремонтних робіт, завершених восени 2023 року) фото: Деснянська РДА

І це ще не весь список компаній, до яких мають питання правоохоронці, але яких не цурається «Київзеленбуд» і дає підряди: ТОВ «Дорекс – безпека руху» (Київ), ТОВ «ДСЗ» (Дніпро), ТОВ «ІС Буд» (Київ). За відомостями Головного управління Нацполіції у Києві, у першій половині 2022 року службові особи «Київзеленбуду» та фактичні власники, у тому числі вищезгаданих компаній, «об’єдналися в організовану злочинну групу з метою протиправного заволодіння коштами територіальної громади Києва, які призначалися для оплати робіт з капітального ремонту парків, скверів та влаштування об’єктів благоустрою, замовником яких виступало «Київзеленбуд». За версією слідства, підрядні організації у змові з комунальним підприємством завідомо заклали у кошториси проєктів з капремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою надлишкову вартість робіт, послуг і матеріалів з метою подальшого їх привласнення. Наразі триває досудове розслідування.

Фірма з Полтави «Будінтехно» також закріпилася у київському сквері, що на перетині вул. Кубанської України та проспекту Лісового у Деснянському районі. Ціна питання – 7 млн грн. У суму входить: посів газонів, висадження дерев та кущів, стелення бруківки, встановлення лавок, заміна поливально-зрошувальної системи.

Восени 2022 року вже з колишнім директором «Будінтехно» трапилася сумн історія. Він став підозрюваним у торгівлі наркотиками і потрапив до слідчого ізолятора.

«Друга ліга» «Київзеленбуду»

Тут «Главком» зібрав компанії, з якими у «Київзеленбуду» не настільки тісні відносини, як із вищезгаданими структурами, що встигли засвітитися у подіях, що підпадають під Кримінальний кодекс.

Далі назви решти фірм, які отримують гроші від «Київзеленбуду», з переліком об’єктів, які вони прикращають у час війни.

ТОВ «Укрглобалбуд» (Київ) – благоустрій довкола озер Йорданське та Кирилівське в Оболонському районі вартістю 28 млн грн.

Під час війни на благоустрій довкола двох озер у столиці виділено майже 30 млн грн бюджетних коштів фото: «Вечірній Київ»

Зокрема, за ці кошти облаштують газони, квітник, підпірна стінка, пандус, сходи, бруківка, ігрові комплекси зі скеледромом;

ТОВ «Альфа Індастріал Констракшн» (Київ) – капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі за 14,58 млн грн;

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ТОВ «Рітейлер Компані» (Кривий Ріг) – виконує роботи з капремонту скверу у Святошинському районі (сума підряду – 5 млн грн) і капітального ремонту ставка №1 на каскаді Дідоровських ставків у Голосіївському районі (5 млн грн);

ТОВ «Промін Буд Сервіс» (Київ) – капремонт скверу по Володимирському проїзді в Шевченківському районі вартістю 3,43 млн грн;

ТОВ «СК Нева+» (Канів Черкаської області) – за 4 млн грн виконує капремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі;

ТОВ «Лідстар Трейд» (Київ) – розробки проєктно-кошторисної документації щодо капремонту різних парків столиці. Загальні суми підрядів – близько 2 млн грн;

ФОП Гайова Ольга Миколаївна (Київ) – за 2 млн грн висаджує саджанці барбарису, ялівця, японської таволги та гортензії волотистої у сквері на вул. Іскрівській, 18 у Солом’янському районі, а також триває висадка різних кущів у сквері Цитадельний на вул. Лаврська у Печерському районі;

ТОВ «Будоптимум» (Київ) – за 1,55 млн грн зробило капітальний ремонт підпірної стінки з благоустроєм пішохідної зони на вул. Вишгородська, 45/2-9 у Подільському районі;

ТОВ «Акваторія 2010» (смт Макарів Київської області) – за 716 тис. грн розчистить та проведе благоустрій озера у парку «Відрадний», що у Солом’янському районі столиці;

ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Лідер» (Київ) – викладання бруківки у сквері «Дружба», що на бульварі Дружби народів. Вартість робіт невелика – 361,6 тис. грн.

Подібні дрібні підряди виконали ТОВ «Аксікор» (Чернівці) – 420 тис. грн і ТОВ «Дор-Буд Сіті Мастер» (Київ) – 185,7 тис. грн.

ТОВ «Буд Альянс Україна» (Київ) – заробляє на підрядах «Київзеленбуду», міняючи асфальт на бруківку в Гідропарку (Дніпровський район); знову бруківка, нові лавки з урнами та облаштування спортивного та дитячого майданчиків, а також висаджування дерев у сквері на вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі.

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Консультації у галузях інженерії та будівництва «Київзеленбуду надають: ТОВ «Перша будівельна експертиза» (Київ), ТОВ «Будпроектекспертиза» (Київ), ТОВ «Екоекспертиза» (Стрий Львівської області).

Також «зеленбудівці» за 84 тис. грн найняли державний «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» для технічного обстеження фонтану у сквері біля театру імені Івана Франка.

Віталій Тараненко, «Главком»