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Данілов розповів про терміни мобілізації 500 тис. людей

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов розповів про терміни мобілізації 500 тис. людей
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

Данілов підкреслив, що військові, які наразі перебувають на передовій, потребують відпочинку

Мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Українському Радіо», коментуючи пропозицію Генштабу ЗСУ щодо необхідності мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

Він підкреслив, що військові, які наразі перебувають на передовій, потребують відпочинку та певної системи, яка була запропонована, під назвою «ротація».

«Для цього нам варто мати додаткових військових, але це не означає, що це має відбутися за місяць-два. Це на наступний рік є таке бачення у військових. Яке буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів, які на сьогодні є в стадії розробки. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 тисяч треба буде призивати», – сказав Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що кожного військового обов’язково необхідно забезпечити відповідними засобами захисту, одягом, харчуванням, грошовим забезпеченням.

«Все це забезпечується коштами наших платників податків, тому треба розуміти, що це відповідальність всіх, і людей, які мають призовний вік, які мають не ухилятися і бігати по закордонах від мобілізації. Те, що сьогодні відбувається в деяких містах, коли нічні клуби, казино, бари… В нас війна і я хочу, щоб усі розуміли, що це спільна справа, справа всіх брати участь у відсічі агресору: хто може – безпосередньо на фронті, а хто займається бізнесом – сплачуючи податки. Якщо це не буде спільною справою, нам вкрай важко буде тримати цю ситуацію, цю агресію», – підкреслив він.

Як повідомлялося, на чотирьох крайніх засіданнях Ставки верховного головнокомандувача піднімалося питання про необхідність мобілізації

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що для рішення про мобілізацію ще 500 тис. осіб потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації. 

Теги: мобілізація Олексій Данілов Володимир Зеленський військові війна податки

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