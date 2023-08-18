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Який вигляд має Каховське водосховище через два місяці після теракту: відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Який вигляд має Каховське водосховище через два місяці після теракту: відео
Колишнє Каховське водосховище
фото: скрін із відео

Дно Каховського водосховища вкрилося зеленню після обміління

В Офісі президента показали відео колишнього Каховського водосховища за два місяці після підриву окупантами греблі.

У підписі до відео на Банковій згадали восьмий пункт «формули миру» Володимира Зеленського, в якому йдеться про те, що «екологічна безпека» – це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що через два місяці після трагедії місто на Херсонщині досі під водою.

Нагадаємо, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина. 

Читайте також: Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
Теги: окупанти війна Херсонщина Каховська ГЕС

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