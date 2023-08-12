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Кара за Каховську ГЕС? У Росії масштабний потоп, прорвало дамбу (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кара за Каховську ГЕС? У Росії масштабний потоп, прорвало дамбу (відео)
Рівень води в районі однієї з вулиць Уссурійська досяг трьох поверхів
фото: скріншот із відео

Від транспортного сполучення відрізано 32 населені пункти російського Примор’я

В Уссурійську (Приморський край Росії) прорвало дамбу, зведену для стримування паводку. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням диспетчерську службу (ОДС).

У п'ятницю в місті випало 117 міліметрів опадів при місячній нормі 120-130 міліметрів.

Уночі було зафіксовано перелив води через верх дамби, внаслідок чого гідротехнічна споруда почала пошкоджуватися і згодом зруйнувалася.

Рівень води в районі однієї з вулиць Уссурійська, куди ринув основний потік, досяг трьох поверхів.

Проводиться евакуація населення із затоплених районів.

Від паводків постраждав не лише Уссурійськ – у 13 муніципальних утвореннях та 70 населених пунктах Примор'я підтоплено 543 приватні будинки та 40 ділянок доріг.

Від транспортного сполучення відрізано 32 населені пункти російського Примор’я.

Нагадаємо, 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів   евакуювали із районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина.

Теги: росія надзвичайні ситуації потоп

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