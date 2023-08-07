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Підрив Каховської ГЕС. Українці отримають компенсацію за втрачений врожай

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Українці отримають компенсацію за втрачений врожай
Наслідки підриву Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Уряд затвердив Порядок надання одноразової грошової допомоги

Українцям, які втратили врожай внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції, виплатять одноразову грошову допомогу. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Відповідно до Постанови Кабміну №807, розмір допомоги становить 3318 гривень за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів. Допомога надається на площу не більше 20 соток на Миколаївщині та не більш як 30 соток на Херсонщині.

Допомога надаватиметься фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для: ведення особистого селянського господарства, будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, земельну ділянку для індивідуального садівництва. 

Щоб отримати одноразову грошову допомогу постраждалий повинен підтвердити право власності на земельну ділянку: витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; державним актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку (у разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та ïx обтяження у Державному реєстрі прав на нерухоме майно). 

Для надання допомоги органи місцевого самоврядування створять комісію для обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів.

До 1 вересня 2023 р. отримувач має подати у паперовій або електронній формі до комісії заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

Протягом 10 робочих днів комісія розгляне заяви в порядку черговості ïx отримання та обстежить земельні ділянок, на яких втрачено врожай овочів, та складе відповідний акт за формою, встановленою комісією.

На підставі актів обстежень земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів, визначать суму допомоги кожному отримувачу, складе перелік, який передадуть обласним військовим адміністраціям. Останні на підставі отриманого переліку до 1 жовтня 2023 р. мають ухвалити рішення про нарахування допомоги та надішлють його структурним підрозділам, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку для спрямування допомоги отримувачам на ïx банківські рахунки. 

Нагадємо, 6 червня 2023 року російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

Теги: гроші аграрії Каховська ГЕС

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