Яким буде перший місяць 2025 року: прогноз синоптиків

Середня місячна температура повітря у січні становитиме 0…-3°C

В Україні січень 2025 року буде теплішим ніж зазвичай. Середня місячна температура очікується вище за норму. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Згідно із прогнозом, середня місячна температура повітря у січні становитиме 0…-3°C, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях очікується 0…+2°C, що на 1,5-2°C вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм. Ці показники – в межах норми.

Завтра, 26 січня, вночі на півдні, вдень на південному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі у західних та північних областях 0-5° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла); в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.