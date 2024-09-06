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У Вінниці зафіксували температурний рекорд

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Вінниці зафіксували температурний рекорд
З 7 по 9 вересня збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека
фото: Укргідрометцентр

Вже на ці вихідні варто чекати «перші подихи осені»

На Віннниччині спека не завершується. За даними спостережень метеостанції, 5 вересня максимальна температура повітря в Вінниці перевищила на 0,8°С рекордне значення цього дня 2008 року і склала 29.0°С, повідомляє Вінницький обласний центр з гідрометеорології. 

При цьому, прохолода вже поспішає прийти на заміну літній погоді.

У Вінниці зафіксували температурний рекорд фото 1

Вже на ці вихідні варто чекати «перші подихи осені».

«З 7 по 9 вересня збережеться надзвичайна 5 класу пожежна небезпека. Вкотре наголошуємо не розпалювати багаття та обережно поводитись з вогнем!

Погода в ці дні буде обумовлена антициклоном. Прогнозуємо суху та сонячну погоду. Вдень максимальна температура повітря очікується у межах 24-29º.

Нічна температура поступово буде знижуватись, у суботу до 10-15º, у неділю та понеділок до 8-13º. І ми вранці відчуємо перші подихи осені», – повідомляє Вінницький обласний центр з гідрометеорології.

Нагадаємо, літо другий рік поспіль побило світові рекорди з аномальної спеки. Це збільшує шанси на те, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень

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Теги: спека Укргідрометцентр пожежна небезпека погода Вінниччина

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