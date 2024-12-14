У Карпатах температура опустилася нижче -20 градусів: атмосферні фото

У селі Верхній Яловець термометр уранці 14 грудня показав 23°С нижче нуля

У горах холодно та сніжно

Температура у Карпатах опустилася нижче -20°С. Так, у селі Верхній Яловець, що у високогірній Селятинській громаді Чернівецької області, термометр уранці 14 грудня показав 23°С нижче нуля. Про це повідомив голова громади Валерій Полянчук. Село розташоване на висоті 980 метрів над рівнем моря.

Він також оприлюднив фото, із яких можна зробити висновок, що в горах доволі сніжно.

«Доброго ранку! Зима бере своє, на те і вона зима. Холодно, але гарно, ніхто не заперечить», – написав Валерій Полянчук.

За інформацію Гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 09:00 годину 14 грудня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний 13-15 м/с., температура повітря -10°С.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, по всій території України очікується похолодання, яке супроводжуватиметься сильним вітром.

До слова, кліматичний центр Коперника (C3S) при Євросоюзі повідомив, що листопад на планеті видався другим найтеплішим в історії після листопада минулого року.