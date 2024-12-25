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Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Прогноз погоди на 25 грудня
фото: glavcom.ua

У північній частині країни синоптики прогнозують туман, на заході країни на дорогах місцями ожеледиця

В Україні у середу, 25 грудня, прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликий мокрий сніг, місцями дощитиме. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У більшості західних областей передбачається невеликий мокрий сніг, у південних областях та в Криму вночі невелиий, вдень помірний дощ. На решті території без опадів. У північній частині вночі та вранці туман, на заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С, вдень від 0 до +5°С. В Криму температура повітря підніметься до +10°С.

Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня фото 1

У Київській області передбачається хмарна погода, однак без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі та вдень коливатиметься від +3 до -2°С.

У Києві протягом доби синоптики прогнозують близько 0°С.

Теги: Київ Укргідрометцентр Київщина Україна повітря вітер погода

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