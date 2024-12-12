На станції «Академік Вернадський» народилися перші малюки пінгвінів: милі фото

На острові Галіндез, де розташована українська станція, гніздують переважно субантарктичні пінгвіни

Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилися перші малюки пінгвінів – два в одному гнізді. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Знахідку виявив біолог Світозар Давиденко, який моніторить успішність розмноження пінгвінів. Малюків знайшли у тому гнізді, де зʼявилися перші яйця, – на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу.

«Перше дитинча вже активне – годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге мабуть вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна. Тепер близько місяця малюки перебуватимуть в гнізді з батьками. Ті по черзі їх доглядатимуть: годуватимуть крилем з дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів», – розповів вчений.

Новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком. Змінювати його на звичне чорно-біле пірʼя вони почнуть теж десь за місяць. А згодом стануть збиратися у «ясла» – невеликі групи дітлахів, за якими стежитиме кілька дорослих.

«Зазвичай до цього часу малеча вже сягає розмірів батьків і продовжує активно випрошувати в них їжу. Інколи дорослі птахи тікають від дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти», – йдеться у повідомленні.

На острові Галіндез, де розташована українська станція, гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Вони в середньому зносять два яйця, іноді три. Самці та самиці висиджують їх по черзі.

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Полярники розповіли, що субантарктичні пінгвіни найбільші й найяскравіші серед тих, які гніздують на Галіндезі. Вони мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима, а ще – ніби вбрані у фрак фото: facebook.com/AntarcticCenter

Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату, адже ріст та просування їхніх гніздових колоній на Південь є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці, додали у публікації.

Нагадаємо, українські полярники показали незвичайне явище в Антарктиді – це «небесні гребінці» – хвилясті хмари, які набувають особливого вигляду завдяки нестійкості Кельвіна – Гельмгольца: коли зустрічаються два потоки, які мають різну щільність. Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці зазначили, що нестійкість може виникати на межі двох різних середовищ або двох шарів одного середовища.

Раніше українські полярники зафіксували рекордну швидкість вітру поблизу арктичної станції «Академік Вернадський», яка належить Україні.