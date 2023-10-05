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Кліматологи повідомили про тривожний температурний рекорд

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кліматологи повідомили про тривожний температурний рекорд
Середня температура повітря у вересні становила +16,38 °C
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Глобальна середня температура цьогорічного вересня побила рекорд із великим відривом

Вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень. Про це пише Euronews.

Служба зміни клімату Copernicus зафіксувала, що глобальна середня температура цьогорічного вересня побила рекорд із великим відривом. Середня температура повітря у вересні становила +16,38 °C – це на 0,93 °C вище середнього показника за 1991-2020 роки і на 0,5°C вище попереднього рекорду 2020 року. Зазвичай температурні рекорди встановлюються з меншим відривом (часто на рівні 0,1-0,2 °C).

Такий показник температури у вересні 2023 року робить місяць аномально теплим, ідеться у звіті Copernicus. Він приблизно на 1,75 °C спекотніший за вересні у доіндустріальний період 1850-1900 років.

Директор Copernicus Карло Буонтемпо зазначив, що жоден інший місяць ніколи не досягав таких великих аномалій.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків погода в Україні в жовтні буде теплішою цього року, в порівнянні з іншими роками. Очікується, що середня місячна температура повітря буде на рівні 7-13° тепла. Цей показник на 1-1.5° вище норми.

Теги: погода клімат рекорд

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