Українські полярники показали п’ять цікавих атмосферних явищ біля «Академіка Вернадського»

Перламутрові хмари мають вигляд різнокольорових плям на небі і є досить рідкісними

Напевно усі бачили кольорові веселки, але вони бувають ще й білими

Українські науковці зафіксували на фото та розповіли про п’ять незвичних атмосферних явищ, які можна спостерігати біля антарктичної станції «Академік Вернадський». Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

1. Біла веселка.

Біла веселка біля антарктичної станції «Академік Вернадський» фото: Національний антарктичний науковий центр, Facebook

«Напевно усі бачили кольорові веселки, але вони бувають ще й білими. Це пов'язано з розміром крапель води, через які заломлюється та розсіюється світло: вони дуже дрібні. Тому пучки світла змішуються, а кольори стають менш вираженими аж до повного збліднення», - розповіли у Національному антарктичному центрі.

Білу веселку ще називають туманною, адже вона з’являється під час підсвічування сонцем слабкого туману, який і складається зі згаданих мікрокрапельок.

2. Гало.

Гало біля антарктичної станції «Академік Вернадський» фото: Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Воно має вигляд веселки навколо Сонця, Місяця чи інших джерел світла. Виникає, коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів, і світло, проходячи через них, заломлюється та відбивається. Як пояснюють науковці, це явище часто помічають в полярних регіонах, адже мороз та підвищена вологість - ідеальні умови для його виникнення. Однак гало можна побачити й в Україні.

3. Міражі.

Міражі біля антарктичної станції «Академік Вернадський» фото: Національний антарктичний науковий центр, Facebook

«Лише в полярних регіонах спостерігаються над водою океану Велетенські айсберги та острови неначе зависають у повітрі, і це може тривати кілька днів чи тижнів. На відміну від пустельних (чи асфальтних) міражів, які формуються внаслідок нагріву поверхні сонцем, в Антарктиці необхідний контраст температури підтримується за рахунок накопиченого за літо тепла океану. Тонкий прошарок гарячого повітря «залипає» над поверхнею води й діє, як криве дзеркало», - розповіли полярники.

4. Перламутрові хмари.

Перламутрові хмари. Їхня повна назва – крижані полярні стратосферні хмари фото: Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Їхня повна назва – крижані полярні стратосферні хмари, адже вони складаються з кристаликів криги, спостерігаються здебільшого в полярних регіонах і на відміну від більшості хмар, які живуть у «вологій» тропосфері – нижньому шарі атмосфери, ці формуються в наступному шарі – «сухій» стратосфері.

Мають вигляд різнокольорових плям на небі і є досить рідкісними. В Антарктиці бувають переважно взимку, коли в нижніх шарах стратосфери (на висоті 15-30 км) температура опускається до аномального рівня (близько -85°С).

5. Південне полярне сяйво.

Побачити південне полярне сяйво біля станції «Академік Вернадський» – унікальна подія фото: Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Побачити його біля нашої станції – унікальна подія, адже «Вернадський» розміщений далеко від південного магнітного полюсу Землі, а також тут постійно хмарно Але нещодавно українським полярникам вдалося зафіксувати це неймовірне явище.

Унаслідок чого воно виникає та як геофізики його виявили, полярники розказували раніше.

Нагадаємо, незвичайні краплеподібні структури були виявлені під шельфовим льодовиком Дотсон у Західній Антарктиді, коли дистанційно керований апарат занурився під льодовик на 17 кілометрів і пройшов понад тисячу кілометрів. Про це пише Live Science.