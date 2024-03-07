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Лютий встановив глобальний температурний рекорд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лютий встановив глобальний температурний рекорд
Лютий – вже девʼятий місяць поспіль, який бʼє температурні рекорди
фото з відкритих джерел

У 2024 році Земля пережила найспекотніший лютий за всю історію спостережень

Лютий у 2024 році став найтеплішим за всю історію спостережень. Тепловий рекорд зафіксували і в океані. Вчені кажуть, що причиною є збільшення викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі. Про це повідомила Служба зміни клімату програми Євросоюзу «Коперник», пише Bloomberg. 

З червня 2023 року кожен місяць встановлює свій новий максимум глобальної середньої температури. Температура лютого була на 1,77°C вищою за середню для доіндустріального періоду. Окрім того, вчені зафіксували, що за останні 12 місяців глобальна температура була найвищою за всю історію – на 1,56°C вище середньої доіндустріальної доби. 

Вчені також висловили занепокоєння щодо підвищення температури в океані. Глобальна середня температура поверхні моря в лютому була найвищою за весь місяць. За даними Служби, наприкінці місяця середньодобова температура досягла 21,09°C.

Явище Ель-Ніньйо, яке сприяло підвищенню температури океану, продовжувало слабшати в екваторіальній частині Тихого океану, однак температура морського повітря в цілому залишалася «на надзвичайно високому рівні», йдеться у звіті від програми «Коперник».

«Клімат реагує на фактичну концентрацію парникових газів в атмосфері. Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їх наслідками», –  заявив директор Служби зміни клімату Карло Буонтемпо. 

За даними Міжнародного енергетичного агентства, торік глобальні викиди вуглекислого газу, пов’язані з енергетикою, зросли до нового максимуму – на 1,1%.

Нагадаємо, у кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо.

Як повідомлялося, 7 березня істотних опадів не передбачається, лише в низці областей пройде дощ та мокрий сніг.

Теги: погода рекорд зима

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