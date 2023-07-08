В Антарктиці гаряче: на станції «Академік Вернадський» зафіксовано температурний рекорд
Третього липня температура повітря сягнула +8,7°С, це максимум у липні за всі роки спостережень
На станції «Академік Вернадський» зафіксовано новий рекорд. 3 липня температура повітря сягнула +8,7°С. Це найбільша максимальна температура в липні за всі роки спостережень, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Попереднє найвище значення було +5.6°С аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії.
«Важливо, що зараз в Антарктиці – зима, тож такий «плюсовий» рекорд, та ще й одразу на 3,1 градуси вищий, є дуже тривожним сигналом. До того ж, липень тільки почався, і, можливо, до кінця місяця нас очікують ще нові погодні сюрпризи», – діляться побоюваннями науковці.
Варто відзначити, що за даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня загалом стало найспекотнішим днем на Планеті за всю історію спостережень. Середня глобальна температура сягнула 17,01°С, перевершивши рекорд серпня 2016 року – 16,92°C.
«Нагадуємо, що минула зима в районі «Вернадського» стала найтеплішою середня температура повітря становила -2,13°С, а абсолютний мінімум ледь перетнув позначку -8°С. А в лютому 2022 року наші вчені на станції зафіксували найвищу температуру за всі роки спостережень: +12,7°С. Попередній рекорд був +11,7°С 1985-го», – ідеться в дописі.
Також у листопаді 2022 року на «Вернадському» був зареєстрований сніговий рекорд: висота снігу сягнула 345 см.Це було майже на пів метра більше, ніж попередній максимум (3 метри в грудні 2021-го). Науковці вважають такий факт прямим наслідком потепління, через яке з поверхні океану випаровується більше вологи і, відповідно, випадає більше опадів, ніж було раніше.
Нагадаємо, що в Антарктиді тане льодовик Судного дня. Якщо льодовик розтане, то це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики.
Раніше міжнародна група вчених на чолі з американськими кліматологами із Університету штату Мен виявили, що глобальне потепління дісталося й льодовиків Евересту. Танення льодів може призвести до того, що майбутні експедиції на Еверест будуть проходити відкритою корінною породою, що може ускладнити сходження.
Коментарі — 0