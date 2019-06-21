«Європейська солідарність» проводить акцію на підтримку народу Грузії на Майдані Незалежності



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За словами учасників акції, «сьоглдні всередині і Грузії, і України Кремль робить ставку на «п’яту колону» та колаборантів, провокуючи міжцерковні та громадянські протистояння»

Партія «Європейська Солідарність» рішуче засуджує намагання Москви дестабілізувати ситуацію на усьому пострадянському просторі

Події, що відбуваються у Грузії, – це чергова спроба Кремля застосувати свої «гібридні» технологій на території суверенної держави. Про це йдеться в прес-релізі партії.

Зазначається, ще кілька днів тому ми спостерігали подібні спроби в Республіці Молдова.

Партія «Європейська Солідарність» рішуче засуджує намагання Москви дестабілізувати ситуацію на усьому пострадянському просторі. Париія також висловлює свою солідарність та підтримку грузинському народові, який виступає проти чергової російської провокації.

Як відомо, у 2008 році російські війська окупували п’яту частину грузинської території. У 2014 році за подібним сценарієм московські окупанти анексували український Крим і отримали контроль над частиною Донбасу.

За словами учасників акції, «сьоглдні всередині і Грузії, і України Кремль робить ставку на «п’яту колону» та колаборантів, провокуючи міжцерковні та громадянські протистояння».

«Зважаючи на те, що до Верховної Ради йде велика колона проросійських сил, а нова влада приведе в парламент політиків без досвіду державного управління, Кремль прагне у максимально стислий термін розхитати ситуацію в Україні», підкреслюється у зверненні. Учасники акції заявляють, що «Європейська Солідарність» – єдина партія, яка здатна не допустити реваншу проросійських сил не тільки в майбутній Верховній Раді, а й в Україні.

Як повідомлялося, у Грузії поновилися акції протесту.

Нагадаємо, причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Нагадаємо, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Стало відомо, через протести у Грузії постраждали 240 людей, двом лікарі видалили очі через важкі пошкодження.