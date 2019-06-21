Протести у Грузії: поранено понад 30 представників грузинських ЗМІ



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Вчора під час масштабної антиурядової акції МВС Грузії застосувало сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів

Всі постраждалі журналісти були поранені гумовими кулями

31 співробітник різних грузинських ЗМІ постраждав під час мітингу перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі. Про це йдеться в заяві Хартії журналістської етики Грузії, повідомляє Грузія.online.

Вчора під час масштабної антиурядової акції МВС Грузії застосувало сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів, які намагалися прорватися до парламенту. До півночі акцію на проспекті Руставелі почав розганяти спецназ, були задіяні водомети. В цілому на мітингу постраждали 240 осіб, в тому числі 80 поліцейських.

За інформацією Хартії, всі постраждалі журналісти були поранені гумовими кулями. Наприклад, в фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, у журналістки телекомпанії «Руставі 2» Тамари Багашвілі був зафіксований перелом плеча і їй знадобилася операція. Член служби охорони «Руставі 2» Георгій Сулашвілі втратив око, у нього зламана щелепа і йому також знадобилася невідкладна хірургічна операція.