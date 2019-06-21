Протести у Грузії: поранено понад 30 представників грузинських ЗМІ
Всі постраждалі журналісти були поранені гумовими кулями
31 співробітник різних грузинських ЗМІ постраждав під час мітингу перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі. Про це йдеться в заяві Хартії журналістської етики Грузії, повідомляє Грузія.online.
Вчора під час масштабної антиурядової акції МВС Грузії застосувало сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів, які намагалися прорватися до парламенту. До півночі акцію на проспекті Руставелі почав розганяти спецназ, були задіяні водомети. В цілому на мітингу постраждали 240 осіб, в тому числі 80 поліцейських.
За інформацією Хартії, всі постраждалі журналісти були поранені гумовими кулями. Наприклад, в фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, у журналістки телекомпанії «Руставі 2» Тамари Багашвілі був зафіксований перелом плеча і їй знадобилася операція. Член служби охорони «Руставі 2» Георгій Сулашвілі втратив око, у нього зламана щелепа і йому також знадобилася невідкладна хірургічна операція.
Як повідомлялось, причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.
Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.
Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.
У ході протестів у Грузії поранення отримали кілька сотень людей.
Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.