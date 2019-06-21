Каха Каладзе вважає, що поліція Тбілісі калічила мітингувальників «за високим стандартом»



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А були часи. коли Каха Каладзе був народним улюбленцем Грузії Новости-Грузия

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Колишній футболіст київського «Динамо» й італійського «Мілана», а нині генеральний секретар правлячої партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе заявив, що поліція Тбілісі показала високий стандарт і використовувала легітимну силу під час акції протесту біля будівлі парламенту Грузії в Тбілісі.

У четвер під час масштабної антиурядової акції МВС Грузії застосувало сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів. Вночі акцію на проспекті Руставелі розганяли почав спецназ, були задіяні водомети. Загалом постраждало кілька сотень протестувальників, зокрема восьмеро журналістів. Одна дівчина у наслідок влучання кулі втратила око.

Але політика Каху Каладзе такі дії праоохоронців влаштовують.

«Не можу не відзначити роль грузинської поліції, яка проявила велике терпіння і використовувала легітимну силу тільки в дуже тяжкій ситуації, в ситуації, коли відбувалася організація масового насильства, яка загрожувала громадянському миру і конституційному ладу. Всі ми згодні з тим, що використання сили було викликано крайньою необхідністю і абсолютно легітимно», - цитує Каладзе видання «Новости-Грузия».

Каха сказав, що «під час інспірованого деструктивною опозицією протистояння» постраждали як громадяни, так і правоохоронці.

«Безумовно, держава зробить все для поліпшення стану їх здоров'я, а всім правопорушникам, усім винним і провокаторам доведеться суворо відповісти перед законом. Безумовно, ми будемо реагувати на окремі випадки, якщо було перевищення сили, що характерно поліцейським операціям під час дестабілізації схожого масштабу», - підкреслив Каладзе.

На завершення брифінгу Каха велично додав, що «Грузинська мрія» є владою, яка обрана демократичним шляхом, і вона продовжить керувати країною за високими демократичними стандартами.

«Ми не дозволимо силам, які прагнуть політичного реваншу, створити загрозу перспективі мирного розвитку грузинської держави», - сказав як відрізав колишній футболіст.

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