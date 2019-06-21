У Грузії поновилися акції протесту



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Демонстранти вимагають відставки очільника Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія та глави Служби держбезпеки Вахтанга Гомелаурі, а також проведення в країні дострокових парламентських виборів

Під будівлею грузинського парламенту у Тбілісі зібралися тисячі протестувальників разом з представниками опозиційних партій

У столиці Грузії Тбілісі поновилися протести біля будівлі парламенту. Про це повідомляється на сторінці грузинської редакції «Радіо свобода» у Facebook.

Наразі під будівлею грузинського парламенту у Тбілісі зібралися тисячі протестувальників разом з представниками опозиційних партій.

Демонстранти вимагають відставки очільника Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія та глави Служби держбезпеки Вахтанга Гомелаурі, а також проведення в країні дострокових парламентських виборів.

Крім того, співробітники апарату грузинського парламенту залишили будівлю після наполягання правоохоронців. Також поліція попросила залишити будівлю журналістів. Правоохоронці мобілізували спецтехніку у внутрішньому подвір'ї парламенту.

Нагадаємо, причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.