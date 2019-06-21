Протести у Грузії: постраждали 240 людей, двом лікарі видалили очі через важкі пошкодження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості Грузії стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії,

Постраждали 160 учасників акції протесту і 80 поліцейських

У столиці Грузії Тбілісі внаслідок розгону мітингувальників 20 червня постраждали 240 людей: 160 учасників акції протесту і 80 поліцейських. Серед постраждалих також журналісти.

Про це повідомляє «Перший канал» Грузії з посиланням на Міністерство охорони здоров’я, пише «Громадське».

Водночас директор однієї з тбіліських клінік Георгій Кордзахій повідомив, що двом постраждалим на акції перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, довелося видалити очі через важке пошкодження, повідомляє «Радіо Свобода».

Грузинське видання Fortuna пише, що, зокрема, око видалили журналістці після попадання гумової кулі, випущеної з поліцейської зброї.

У клініці також повідомили, що ще один пацієнт може втратити очі, однак наразі ситуація ускладнюється наявністю важкої травми в області обличчя.

Нагадаємо, причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.