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    У світі

    Протести у Грузії: постраждали 240 людей, двом лікарі видалили очі через важкі пошкодження

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    Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості Грузії стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ&rsquo;я депутата Держдуми Росії, - Протести у Грузії: постраждали 240 людей, двом лікарі видалили очі через важкі пошкодження
    Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості Грузії стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії,

    Постраждали 160 учасників акції протесту і 80 поліцейських

    У столиці Грузії Тбілісі внаслідок розгону мітингувальників 20 червня постраждали 240 людей: 160 учасників акції протесту і 80 поліцейських. Серед постраждалих також журналісти.

    Про це повідомляє «Перший канал» Грузії з посиланням на Міністерство охорони здоров’я, пише «Громадське».

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    Водночас директор однієї з тбіліських клінік Георгій Кордзахій повідомив, що двом постраждалим на акції перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, довелося видалити очі через важке пошкодження, повідомляє «Радіо Свобода».

    Грузинське видання Fortuna пише, що, зокрема, око видалили журналістці після попадання гумової кулі, випущеної з поліцейської зброї.

    У клініці також повідомили, що ще один пацієнт може втратити очі, однак наразі ситуація ускладнюється наявністю важкої травми в області обличчя.

    Нагадаємо, причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. 

    Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

    Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

    Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.

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