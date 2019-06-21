Спікер парламенту Грузії пішов у відставку



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Вже колишній спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе Фото: Радіо Свобода

Відставка Кобахідзе була однією з вимог учасників акції протесту в Тбілісі, що почалася після того, як депутат Держдуми РФ, головуючи на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я, сів у крісло спікера

Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе пішов у відставку. Заяву Кобахідзе 21 червня зачитав мер Тбілісі, генеральний секретар владної партії Грузії «Грузинська мрія» Каха Каладзе після зустрічі з керівництвом політичної сили. Про це пише «Грузія online».

Попри те, що спікер був присутній при тому, як зачитували його заяву, він залишив приміщення без коментарів.

Відставка спікера була однією з вимог учасників акції протесту в Тбілісі, що почалася після того, як депутат російської Держдуми, головуючи на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я в столиці Грузії, сів у крісло спікера.

Передбачається, що новим головою парламенту Грузії буде обрано одного з лідерів більшості Арчіла Талаквадзе.

Обов'язки голови парламенту до обрання нового спікера виконуватиме віце-спікер Тамар Чугошвілі.

Протестувальники також вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгія Ґахарії і початку обговорення в парламенті ініціативи про проведення позачергових парламентських виборів.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.