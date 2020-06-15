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    Суспільство

    Канада повертає своїх військових інструкторів до України

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    через пандемію коронавірусу Канада утричі зменшила свою тренувальну військову місію, дислоковану в Україні у рамках операції UNIFIER - Канада повертає своїх військових інструкторів до України
    через пандемію коронавірусу Канада утричі зменшила свою тренувальну військову місію, дислоковану в Україні у рамках операції UNIFIER

    Канадські військові прибудуть до України у червні і після 14-денного періоду ізоляції будуть готові відновити свою місію підтримки Сил безпеки України, - речниця ЗС Канади

    Канадські військові інструктори повертаються в Україну для відновлення навчання українських військових, що було обмежене через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє National Post.

    «Після переоцінки ситуації, в тому числі аналізу заходів з охорони здоров'я і ризиків, пов'язаних з Covid-19, було прийнято рішення розгорнути ще 90 з членів (місії)», - повідомила речниця Збройних сил Канади Лія Кемпбелл.

    «Цей персонал буде розгорнуто в червні 2020 року, він пройде 14-денний період ізоляції після прибуття в Україну. Після завершення цього періоду ізоляції вони будуть готові відновити свою місію підтримки Сил безпеки України», - додала вона.

    Лія Кемпбел поінформувала, що ще 50 військовослужбовців залишаться в Канаді на даний момент «і будуть задіяні для навчання як тільки дозволять умови».

    Зазначається, що через пандемію коронавірусу Канада утричі зменшила свою тренувальну військову місію, дислоковану в Україні у рамках операції UNIFIER. Під час планової ротації на початку квітня було заплановано розгортання 200 військовослужбовців, однак їх кількість склала усього близько 60.

    Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

    Канадські військові навчають українських колег за 5 напрямками підготовки: тактика малих груп та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика.

    Канада медицина військові розмінування навчання поліція карантин
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