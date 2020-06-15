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    У світі

    У небі над Канадою зіткнулися два легкомоторні літаки

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    Один літак впав в річку в Оттаві - У небі над Канадою зіткнулися два легкомоторні літаки
    Один літак впав в річку в Оттаві
    Фото: Twitter/cbc

    Один невеликий літак впав у воду, інший аварійно сів - жертв немає

    У небі над столицею Канади, Оттавою, зіткнулися два невеликих пасажирських літака. При цьому екіпажам та пасажирам вдалося вижити.

    Про це повідомляє CBC.

    На борту першого літака перебував 70-річний пілот. Його повітряне судно після зіткнення в повітрі з іншим літаком впало в річку Оттава неподалік затоки Констанс.

    Очевидці одразу ж зателефонували в службу 911.

    До місця події попрямували кілька човнів і допомогли врятувати пілота. Зараз він лікується у медпрацівників від дрібних травм.

    На борту іншого літака було четверо людей, серед них дитина. Повітряному судну вдалося благополучно приземлитися в аеропорту Арнпріора.

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    У небі над Канадою зіткнулися два легкомоторні літаки
    У небі над Канадою зіткнулися два легкомоторні літаки
    Фото: Twitter/cbc

    Правда, літак все ж отримав пошкодження носового колеса при аварії.

    Тим не менш, всі пасажири і екіпаж залишилися неушкодженими. Зараз цей інцидент розслідує Рада з безпеки транспорту Канади.

    Канада авіакатастрофа літак
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