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    У світі

    У Канаді від коронавірусу померли вже понад вісім тисяч осіб

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    На Монреаль припадає більш як чверть усіх випадків інфікування Covid-19 - У Канаді від коронавірусу померли вже понад вісім тисяч осіб
    На Монреаль припадає більш як чверть усіх випадків інфікування Covid-19

    Найбільше гинули від Covid-19 у будинках для літніх людей

    Кількість загиблих від нового коронавірусу у Канаді перевищила вісім тисяч і продовжує зростати.

    Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені на сайті уряду Канади.

    Так, станом на вечір суботи Covid-19 забрав життя 8 107 жителів Канади.

    Інфікування вірусом підтвердили у 98 410 осіб, а тест на Covid-19 здали 2 113 924 канадці, тобто понад 95% осіб отримали негативний результат. Смертність наразі становить трохи більше 8%.

    Більш як 50% (53 824 особи) від загальної кількості інфікованих проживають у провінції Квебек, з них понад 26 тис. – у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає більш як чверть усіх випадків інфікування Covid-19. Тут найбільше і смертей – 3 189 осіб, тобто близько 40% від усіх летальних випадків Канади.

    Найбільше гинули від Covid-19 у будинках для літніх людей.

    У сусідніх із Канадою США вже виявили понад 2,1 млн хворих й зареєстрували більше як 117 тис. смертей від нового коронавірусу.

    Нагадаємо, Трюдо розповів, як Канада активно готується до другої хвилі Covid-19.

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