Карантин може бути продовжений до літа, - Отто Стойка



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Для України карантин через коронавірус – це зовсім новий досвід, - медик

Медик вважає занадто оптимістичним прогнози щодо закінчення епідемії коронавірусу до початку квітня

Лікар Київського міського центру громадського здоров'я Отто Стойка стверджує, що епідемія коронавірусу може тривати до літа, а отже ймовірно буде продовжений і карантин. Про це лікар сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами медика, на початку епідемії лунали надто оптимістичні прогнози, мовляв, у квітні, коли закінчиться сезон грипу, потеплішає, тоді й коронавірус зникне. «Однак тепер дослідники не виключають, що поширення коронавірусу триватиме до літа», - зазначив Стойка.

Лікар наголошує, що карантинні заходи в Україні спрямовані саме на попередження епідемії, а не на її зупинення. «Врахуйте, що українці мають тісний контакт із населеннями країн, де наразі спалах захворюваності на COVID-19: Італія, Польща, куди наші громадяни їздять на заробітки чи просто подорожують», - нагадав Стойка і додав, що краще передчасні заходи, аніж спроби виправити ситуацію, коли вже запізно.

«Для України такий карантин – це зовсім новий досвід», - підкреслив лікар.

До відома, посилаючись на останні дослідження китайські лікарі стверджують, що хворі на коронавірус можуть бути заразними протягом 37 днів.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

Міністерство охорони здоров’я, і мер Києва Віталій Кличко попередили про адміністративну або кримінальну відповідальність тих, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

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