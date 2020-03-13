Хворі на коронавірус можуть бути заразними протягом 37 днів



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На сьогодні рекомендований період ізоляції після зараження вірусом становить 14 днів, щоб уникнути його поширення

Хворі на коронавірус можуть бути заразними протягом багатьох тижнів, оскільки вірус може жити у дихальних шляхах до 37 днів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження китайських лікарів.

«Пацієнти з новим коронавірусом зберігають збудника у своїх дихальних шляхах протягом 37 днів, показало нове дослідження, яке дозволяє припустити, що люди можуть залишатися заразними протягом багатьох тижнів (після закінчення карантину, - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Це стало ще однією ознакою того, наскільки складним може бути стримування пандемії коронавірусу, йдеться у дослідженні, опублікованому у медичному журналі The Lancet.

Отримані результати мають «важливий вплив як на прийняття рішень щодо ізоляції пацієнтів, так і на вказівки щодо тривалості противірусного лікування», пише Фей Чжоу з Китайської академії медичних наук та інші автори дослідження.

На сьогодні рекомендований період ізоляції після зараження вірусом становить 14 днів, щоб уникнути його поширення.

Але якщо люди досить довго залишаються заразними після зникнення симптомів, вони можуть мимоволі поширити збудник хвороби після закінчення карантину.

Як повідомлялось, про перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом Covid-19 у Китаї, стало відомо 17 листопада 2019 року.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 68 607 осіб.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

Кабінет міністрів запровадив із 12 березня по 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширенню коронавірусу, який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше осіб.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Згодом стало відомо, що стан мешкануи Житомирщини різко погіршився, пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запроваджують надзвичайний стан.

На початку березня в Україні було зареєстровано перший випадок коронавірусної інфекції в Чернівецькій області.