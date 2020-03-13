МОЗ просить пенсіонерів утриматися від поїздок країною



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У зоні найбільшого ризику захворювання на Covid-19 перебувають літні люди у віці 80+

Старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками

Люди похилого віку є в групі ризику, найкращою профілактикою захворювання на Covid-19 для них є обмеження пересування країною та поїздок за кордон.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Ми ще раз наголошуємо, що люди похилого віку є в групі ризику, і сьогодні ми просимо всіх вас поспілкуватися зі своїми батьками, бабусями, дідусями, по максимуму обмежити пересування їх, заборонити стовідсотково подорожі за межі країни і по максимуму обмежити пересування на території країни. Самоізоляція або перебування в своїх житлових будинках — це найкращий засіб профілактики для людей похилого віку, особливо для людей, у яких є хронічні хвороби. Це велика група ризику, ми не повинні наражати їх на небезпеку, заповнювати цими людьми відділення інтенсивної терапії», - сказав Ляшко.

Він підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

«На жаль, жінка, у якої вчора був підтверджений випадок коронавірусної інфекції, з Житомирської області, в м. Радомишль, померла. Вона була особою похилого віку старше 70 років, у неї була двостороння пневмонія і після звернення до лікарів, лікарі, на жаль, не змогли врятувати їй життя. Ця жінка подорожувала в свій час до Польщі, в якій були зареєстровані випадки внутрішньокраїнної передачі коронавірусної інфекції, повернулася в Україну без симптомів, симптоми з'явилися на території України» - сказав Ляшко.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

13 березня на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву у Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, яка померла.

Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

«За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу Covid-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40–49-річних - відповідно 0,3%; для 50–59-річних – 1,3%; для 60–69-річних – 3,4%, для 70–79-річних – 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

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