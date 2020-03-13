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    Як коронавірус спустошує міста. Фотогалерея

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    Арена боротьби з биками порожня після запровадження обмежувальних заходів в окрузі Чонгдо Південної Кореї - Як коронавірус спустошує міста. Фотогалерея
    Арена боротьби з биками порожня після запровадження обмежувальних заходів в окрузі Чонгдо Південної Кореї
    Фото: Кім Хун-Хун / Reuters

    Популярні серед туристів місця пустують

    Новий коронавірус призупиняє життя на значній частині світу. Прагнучи уповільнити поширення вірусу, людей просять уникати натовпу і обмежити свої подорожі. Різні організації намагаються зробити свій посильній внесок.

    Спортивні ліги призупиняють свої сезони. Музеї, тематичні парки та інші популярні пам'ятки закриваються. Школи закриваються, чимало компаній надають можливість людям працювати з дому. Релігійні громади змінюють свої традиції.

    У завжди людних місцях нині панує моторошна порожнеча.

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    Вчитель гуляє порожньою державною школою в Лабастіді, Іспанія, 11 березня. Фото АР
    Поціновувачі баскетболу в Оклахома-Сіті покидають арену після того, як було оголошено, що гра НБА між командами «Громом Оклахома-Сіті» та «Юта-Джазом» була скасована 11 березня через коронавірусу. Фото USA Today Sports
    Пасажир гуляє в порожній зоні реєстрації міжнародного аеропорту Пекін Даксінг, 3 березня. Фото Getty Images Порожній кінотеатр у Кочі, Індія, 11 березня. Фото Reuters
    Порожній кінотеатр у Кочі, Індія, 11 березня. Фото Reuters
    Національний театр у Празі, Чеська Республіка, 10 березня. Чеський уряд заборонив заходи, на які збираються понад 100 людей. Фото Reuters
    Порожня кав’ярня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 9 березня. Фото Reuters
    Вільні місця в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку, Таїланд, 12 березня. Фото Reuters
    29 лютого професійний гравець з бейсболу на Yomiuri Giants Томоюкі Сугано під час передсезонної гри. Фото АР
    Музей в паризькому Луврі був закритий 1 березня. Фото АР
    Порожні стільці на пляжі в Пхукеті, Таїланд, 11 березня. Фото Reuters
    Арена боротьби з биками порожня після запровадження обмежувальних заходів в окрузі Чонгдо Південної Кореї. Кім Хун-Хун / Reuters

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