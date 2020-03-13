Як коронавірус спустошує міста. Фотогалерея
Арена боротьби з биками порожня після запровадження обмежувальних заходів в окрузі Чонгдо Південної Кореї
Фото: Кім Хун-Хун / Reuters
Популярні серед туристів місця пустують
Новий коронавірус призупиняє життя на значній частині світу. Прагнучи уповільнити поширення вірусу, людей просять уникати натовпу і обмежити свої подорожі. Різні організації намагаються зробити свій посильній внесок.
Спортивні ліги призупиняють свої сезони. Музеї, тематичні парки та інші популярні пам'ятки закриваються. Школи закриваються, чимало компаній надають можливість людям працювати з дому. Релігійні громади змінюють свої традиції.
У завжди людних місцях нині панує моторошна порожнеча.
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